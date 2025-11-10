В Китае провалился запуск ракеты-носителя Ceres-1 10.11.2025, 23:03

Три спутника потеряны.

10 ноября запуск ракеты-носителя Ceres-1 китайской коммерческой компании Galactic Energy завершился неудачей, сообщило китайское издание IT Home со ссылкой на заявление компании.

Ракета стартовала с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае в 12.02 по местному времени (6.02 по минскому времени). Почти через 10 минут после старта произошел «ненормальный сбой двигателя».

В результате три спутника, которые были на борту ракеты, не достигли заданных орбит, сообщает China Daily.

По данным Space.com, это были два спутника для китайской системы Jilin-1 для наблюдения за Землей, а также аппарат, разработанный Университетом Чжунбэй.

Компания Galactic Energy заявила, что конкретную причину неисправности выясняют. Также она пообещала тщательно изучить причины аварии и оптимизировать системы управления качеством.

Ceres-1 – четырехступенчатая ракета высотой 19 м и диаметром 1,4 м, работающая на твердом и жидком топливе, говорится на официальном сайте Galactic Energy. Ракета может выводить на низкую орбиту до 420 кг полезной нагрузки или до 300 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км.

Первый запуск Ceres-1 состоялся в ноябре 2020 года, сообщает Space.com. За это время компания осуществила 22 запуска ракет этого типа. В сентябре 2023 года один из запусков Ceres-1 также завершился неудачей, сообщало SpaceNews. Тогда компания потеряла ракету с полезной нагрузкой.

Reuters обращает внимание, что авария произошла в важный для компании период. В прошлом месяце Galactic Energy начала подготовку к первичному размещению акций в Китае и привлекла $337 млн финансирования с участием китайских государственных и частных венчурных фондов.

