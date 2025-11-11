Страх и паранойя Лукашенко обернулись очередным позором для КГБ 1 Артем Синицын, «Салідарнасць»

11.11.2025, 9:24

Фото: AFP

Об эффекте неумелого пользования бумерангом.

Мобильники убрать, проводную связь сохранить. А еще бумажные носители. Правитель внезапно обеспокоился кибербезопасностью.

Человек, для которого слова блог, айфон и Тик-Ток — хуже самого черного ругательства, вдруг заговорил без привычной дремучести: «Ваш телефон лежит рядом — спецслужбы знают все, что у вас происходит. Включен, отключен — неважно».

И есть ощущение, что такие знания ему могли вложить в голову люди, которые именно этим и занимаются. Те, для кого слушать чужие разговоры — повседневная рутина.

Надо — будут прослушивать активиста оппозиции, а скажут — дистанционно изучат vox populi в курилке убыточного колхоза где-нибудь на Витебщине.

Эти люди, судя по всему, ради своих шкурных интересов не первый год кормят правителя страшилками. То пугают спящими ячейками «террористов» внутри страны, то будоражат давно немолодого человека угрозами извне.

И если именно эта организация внушила Лукашенко страх перед мобильником, то в этот раз эти самые люди немного перестарались. Запустив этот бумеранг, они рискуют собственными лбами.

Именно КГБ в лице уже бывшего его главы Валерия Вакульчика в мае 2018-го с помпой отрапортовал о решении проблемы утечек конфиденциальной информации. Речь шла о спецразработке — смартфоне, аналогами которого якобы могли похвалиться считанные страны.

— Существует и востребована закрытая правительственная связь. Но время требует каких-то новых решений. Главой государства была поставлена задача разработать защищенный мобильный телефон, который позволял бы вести закрытые переговоры в любом месте и в любое время с любым должностным лицом, — готовил публику к сенсации Вакульчик.

И озвучил ее — по его словам, чудо-смартфон к тому моменту был разработан, изготовлен и уже запускался в серийное производство.

Новый телефон якобы был надежно защищен от прослушивания и перехвата, а при попытке несанкционированного вскрытия аппарата предусматривалось самоуничтожение содержимого.

В 2018-м руководство КГБ замахивалось не только на обеспечение внутренних нужд в новейшей разработке, но и обещало экспорт новинки в «некоторые дружественные страны».

А в наши дни Лукашенко парой фраз подвел жирную черту под этим проектом. Призвав вернуться к технологиям позапрошлого столетия, он развеял последние сомнения по поводу существования спецсмартфона «made in KGB».

Артем Синицын, «Салідарнасць»

