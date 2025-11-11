«Лукашенко могут объявить нелояльным заговорщиком» 4 11.11.2025, 13:59

5,018

Петр Олещук

Диктатор боится, что у Путина начнется паранойя.

Продолжается кризис на границе Беларуси и Литвы. Ежедневно на литовскую территорию залетают метеозонды, граница закрыта, а Лукашенко взял в заложники сотни фур, которые не успели выехать из страны. Литва пробует надавить на Лукашенко через США.

Что стоит за этой ситуацией: гибридная война Путина и Лукашенко против Литвы? Или, возможно, Минск пытается повысить ставки в переговорах с США?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— У меня такие подозрения, что Лукашенко ведет сложную игру. Он пытается усидеть одновременно на нескольких стульях. Он, с одной стороны, очень сильно заинтересован в перезагрузке отношений с Соединенными Штатами, перспективе, что это как-то улучшит отношения с Европой. Ему выгодно, чтобы санкции хотя бы частично были сняты.

Потому что Беларусь — не Россия, такого запаса мощности в виде нефтяной подушки нет. Поэтому Лукашенко очень сильно заинтересован. Но при этом боится Путина. Боится, что хозяин Кремля посчитает его нелояльным, заговорщиком. Ну и в целом, если учесть уровень паранойи Путина, ее не так сложно пробудить.

Думаю, что Лукашенко одновременно пытается и заигрывать с Соединенными Штатами, и одновременно показывать Путину, что он лояльный, что всё стабильно, что он с Россией до конца. Никаких, мол, сепаратных переговоров вести не будет. А если и ведет, то это исключительно по каким-то локальным вопросам, которые глобально ничего не решают. Поэтому террор в отношении Литвы является со стороны Лукашенко демонстрацией лояльности.

Возможно, это какой-то согласованный план с Россией. Она в последнее время интенсивно перешла к разнообразным провокациям против стран Европейского союза и НАТО. Думаю, что это вписывается и в общую стратегию эскалации, которую начал Путин.

Это и заявления о испытаниях ядерного оружия, которые они якобы планируют провести, и многочисленные провокации против стран Европы, и те же самые «шахеды», которые залетают в Польшу. То есть, это общая часть стратегии террора России по отношению к ЕС, странам НАТО с целью запугивания, с целью, чтобы они отказались от поддержки Украины.

Очевидно, что у Лукашенко в этой схеме важная роль, потому что Беларусь граничит с рядом европейских государств. Беларусь довольно-таки удобна для того, чтобы провокационные действия против этих стран предпринимать. Лукашенко, видимо, понимает, что его используют, чтобы самим прикрыться в случае какого-либо риска.

Здесь схема довольно-таки простая: Россия совершает какие-то действия против Европейского союза и НАТО, но они совершаются с территории Беларуси и от ее имени. Очевидно, что чрезвычайно трусливый Путин все равно боится, что будет реальный ответ.

И если этот ответ будет, пускай он будет по Лукашенко. И Лукашенко, наверное, это тоже понимает, поэтому активизирует отношения с Соединенными Штатами, чтобы убедить их, что ничего не замышляет.

Лукашенко пытается как-то удержаться в этой ситуации, боясь одновременно и Путина, и Запад, пытаясь как-то перезагрузить отношения, снять санкции, но при этом сохранить отношения с Россией. Не знаю, как долго у него получится выкручиваться в этой ситуации, потому что Путин все равно поставит вопрос ребром: ты со мной или нет? Если со мной, то давай начинай войну, например, против Литвы и так далее.

Такой вариант абсолютно не исключен. Путин может требовать, если не напрямую начать войну, то начать серию масштабных провокаций против Литвы. Возможно, Лукашенко таким образом оттягивает момент, когда нужно будет начинать что-то более масштабное.

В любом случае, я не сомневаюсь, что у Путина очень серьезные планы на Лукашенко, и он должен будет какие-то масштабные провокации предпринимать против Европы, потому что Путин, как мне кажется, избрал как базовый — сценарий так называемого Карибского кризиса.

То есть поднятие ставок до максимума, чтобы потом предложить урегулирование, но путем каких-либо взаимных уступок. Естественно, что эти уступки будут предполагать с точки зрения Путина, что ему должна уступить Украина.

— Практические ежедневно неизвестные дроны появляются над европейскими городами. Ждать ли обострения? Что еще может придумать Кремль?

— Пока они довольно эффективно это все используют. Россия нащупала очередной инструмент политики. То есть обсуждается в Бельгии вопрос о конфискации российских активов — там появляются неизвестные дроны. Обсуждается в Германии какие-либо вопросы, связанные с поддержкой Украины — там появляются дроны. БПЛА появляются на территории стран, которые, например, поддерживают Украину более серьезно. Будет ли расширение? Будет, я в этом не сомневаюсь, мы с вами об этом постоянно говорим.

Еще задолго до того, как первые дроны появились в Польше, я говорил, что они там появятся. Абсолютно не сомневаюсь, что Путин будет развивать эту тему. Там появилась сегодня очень такая интересная новость, которую нужно правильно трактовать.

Российское ФСБ заявило о том, что якобы Украина хотела провести операцию, подкупить российских летчиков за 3 миллиона долларов, чтобы они якобы направили российский самолет МиГ-31, носитель «Кинжалов», в воздушное пространство Румынии, чтобы его сбили, и чтобы это была какая-то военная провокация. Я лично не сомневаюсь, что ничего подобного в Украине никто не замышлял.

Если бы Украина реально что-то пыталась провернуть с этими самыми пилотами МиГа, то явно не пыталась так глупо израсходовать этот ресурс. Она бы этот МиГ забрала себе и потом, возможно, торговалась, как уже было с вертолетом.

Думаю, все помнят эту историю, когда российский пилот перегнал вертолет в Украину. Для Украины этот МиГ был бы очень ценным призом. Его можно было бы, например, изучать, продать Соединенным Штатам в обмен на что-то ценное для Украины.

В общем, это очень ценный ресурс. Никто бы его таким образом расходовать не стал. Но как нужно трактовать правильно это заявление ФСБ? Его нужно трактовать следующим образом.

Россия готовит провокации с попаданием российских самолетов в воздушное пространство НАТО, возможно, с обстрелом чего-то на территории Альянса. Они уже легендируют эту ситуацию на будущее, что если, например, они проведут подобную провокацию, и этот самолет там собьют, они могут сказать, что это все завербованные Украиной пилоты с целью осуществления провокации. Подчеркну, они, очевидно, планируют обстрел чего-то на территории НАТО с использованием российских самолетов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com