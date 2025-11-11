закрыть
Режим отказывается выпустить из Беларуси литовские фуры

7
  • 11.11.2025, 12:24
  • 3,808
Режим отказывается выпустить из Беларуси литовские фуры

Рейдерский захват.

До возобновления Вильнюсом «нормального движения» через пункты пропуска Мядининкай (с белорусской стороны Каменный Лог) и Шальничинкай (Бенякони) перемещение литовских грузовиков через границу осуществляться не будет, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

Как отмечается, сейчас на территории Беларуси застряло свыше 1.100 фур, которые «так и не дождались открытия литовской стороной границы», они «будут находиться на специально оборудованных для этих целей стоянках».

«Такое решение белорусской стороной принято в целях обеспечения безопасности на подъездных к границе дорогах и сохранности данных транспортных средств», — заявляет ГТК.

По информации ведомства, на паркингах размещено 800 литовских большегрузов: в Берестовице — 350, Беняконях — 160, Котловке — 220, Каменном Логе — 70.

«Водители, выполнившие официальные письменные требования таможенных органов по перемещению транспортных средств в специально установленные места, могут покинуть территорию Беларуси», — говорится в сообщении.

Как писал сайт Charter97.org, Лукашенко угрожает конфисковать литовские фуры.

