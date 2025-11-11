Дроны атаковали НПЗ в российском Орске
- 11.11.2025, 14:26
Завод находится в 1500 км от Украины.
Дроны сегодня утром, 11 ноября, атаковали НПЗ в российском Орске Оренбургской области, который расположен в 1500 км от границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Отмечается, что взрывы и столб дыма было видно в районе предприятия НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» - одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.
Что известно об «Орскнефтеоргсинтезе»
«Орскнефтеоргсинтез» - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в городе Орск, и входит в структуру АО «Фортеинвест», одного из ключевых предприятий в промышленном блоке группы «Сафмар».
Мощность завода по переработке нефти составляет 6,6 млн тонн в год. В предприятие входят 4 установки первичной переработки нефти, 2 установки каталитического риформинга, установка гидроочистки керосина, установка гидроочистки дизельного топлива, производство масел, битумное производство.
Набор технологических процессов позволяет выпускать около 30 видов продукции: автомобильные бензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум и мазут.