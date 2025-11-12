Астрономы зафиксировали радиосигнал от межзвездного объекта 3I/ATLAS 1 12.11.2025, 11:40

2,444

Фото: Live Science

Неужели это корабль инопланетян?

Астрономы с помощью радиотелескопа MeerKAT получили первый радиосигнал от гостя из другой звездной системы. Новые данные, кажется, показывают его истинную природу.

С тех пор, как астрономы впервые обнаружили межзвездный объект 3I/ATLAS в июле, споры о его природе не утихают. Многие астрономы уверены, что это межзвездная комета, но есть ученые, которые указывают на вероятность того, что это может быть космический аппарат внеземной цивилизации. Теперь астрономы получили первый радиосигнал от межзвездного объекта 3I/ATLAS, который может поставить точку в спорах о его природе. Ученые представили результаты исследования на сайте The Astronomer’s Telegram, где астрономы сообщают о новых открытиях. Это исследование еще не прошло рецензирование, пишет Gizmodo.

Радиосигнал от межзвездного объекта 3I/ATLAS

С помощью радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке, астрономы зафиксировали первый радиосигнал от межзвездного объекта 3I/ATLAS. Но, стоит сказать, что это не технологический радиосигнал, который используется для передачи данных. Это естественное радиоизлучение, которое, как считают астрономы, доказывает, что межзвездный объект 3I/ATLAS является кометой.

По словам ученых, они обнаружили линии поглощения радиоволн гидроксильными радикалами (ОН) на двух разных частотах: 1665 и 1667 мегагерц. Это указывает на то, что 3I/ATLAS ведет себя как комета. Первый радиосигнал от 3I/ATLAS был зафиксирован 24 октября, за несколько дней до того, как межзвездный объект приблизился на максимально близкое расстояние к Солнцу, что произошло 29 октября.

Чем ближе кометы находятся к Солнцу, тем сильнее они подвергаются влиянию излучения и тепла нашей звезды. В это время лед на поверхности кометы начинает быстро испаряться в результате сублимации. Это означает, что лед из твердого состояния сразу переходит в газообразное без фазы жидкости. Из-за этого у комет появляются характерная кома газовая оболочка ядра) и хвост.

Во время сублимации каждая замороженная молекула воды (H₂O) на поверхности кометы распадается на гидроксильный радикал (OH) и атом водорода (H). Таким образом, гидроксильные радикалы являются продуктом и индикатором сублимации кометы.

Это все еще могут быть инопланетяне

Если бы межзвездный объект 3I/ATLAS был металлическим космическим кораблем инопланетян, астрономы не смогли бы обнаружить эти молекулы. Из-за того, что раньше их не обнаруживали, появилось предположение, что 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение. Об этом давно заявляет астрофизик из Гарварда Ави Леб.

Комментируя новое открытие Леб признал, что оно действительно указывает на то, что 3I/ATLAS является кометой, хотя ученый все же не исключает того, что это может быть космический аппарат внеземной цивилизации. По словам Леба, у 3I/ATLAS есть несколько необъяснимых аномалий, а потому исключать искусственное происхождение объекта нельзя. Леб считает, что необычная траектория движения, странный химический состав и огромная масса, 3I/ATLAS говорит о том, что это может быть инопланетная технология.

3I/ATLAS — это очень странный объект с аномалиями

В любом случае, 3I/ATLAS — это не совсем обычная комета. Она имеет странные характеристики, которые ученые все еще не могут полностью объяснить. Считается, что комета прибыла из далекой звездной системы и может иметь возраст более 7 миллиардов лет, а значит это самая старая известная комета. У 3I/ATLAS обнаружено одно из самых высоких соотношений углекислого газа к воде, чего не наблюдали у комет в Солнечной системе. Некоторые ученые считают, что совершенно новый вид комет, неизвестный науке.

Сейчас межзвездный объект 3I/ATLAS покидает Солнечную систему. 19 декабря он будет находиться на максимально близком расстоянии от Земли, а в марте 2026 года будет находиться близко к Юпитеру. Астрономы надеются использовать это сближение межзвездной кометы с двумя планетами, чтобы провести дополнительные исследования ее природы до того, как она покинет Солнечную систему.

