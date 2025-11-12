Михаила Саакашвили выписали из больницы, где он находился более трех лет 2 12.11.2025, 20:33

1,942

Михаил Саакашвили

Фото: AP

Экс-президента Грузии вернули в тюрьму.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного осенью 2021 года, выписали из больницы и вернули в пенитенциарное учреждение № 12, где он продолжит отбывать наказание. Об этом сообщает радио «Эхо Кавказа».

«Поскольку состояние Михаила Саакашвили признано удовлетворительным и он больше не нуждается в стационарном лечении, бывший президент был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в пенитенциарное учреждение № 12, где продолжит отбывать наказание в обычном порядке», — цитирует «Эхо Кавказа» заявление Специальной пенитенциарной службы.

В заявлении также отмечается, что, согласно законодательству Грузии, возвращение пациента из гражданского медицинского учреждения в пенитенциарное осуществляется по решению лечащего врача, исходя из состояния его здоровья.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси в октябре 2021 года вскоре после возвращения в Грузию, где он обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них он был заочно, еще до возвращения, приговорен к шести годам заключения.

Сам он называет себя «узником Путина» и считает все предъявленные обвинения политически мотивированными.

За время заключения Саакашвили дважды объявлял голодовку и сменил несколько медицинских учреждений. В мае 2022 года он был переведен в клинику «Вивамеди» на окраине Тбилиси и с тех пор проходил там курс лечения.

Близкие и сторонники Саакашвили били тревогу по поводу его состояния, считая, что единственный выход для спасения его жизни — лечение за границей. Власти заявляли, что он намеренно наносит вред своему здоровью, чтобы добиться освобождения из заключения, и обвиняли его сторонников в спекуляциях и политизации этого вопроса.

Адвокаты Саакашвили обращались в суд с ходатайством об освобождении или отсрочке ему уголовного наказания в связи с тяжелыми диагнозами, но судья после двух месяцев судебных слушаний отказался удовлетворить ходатайство защиты, оставив экс-президента в заключении в тбилисской клинике.

