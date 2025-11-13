Черногория ужесточила для россиян правила получения ВНЖ 1 13.11.2025, 16:31

Это произошло после критики из ЕС.

Правительство Черногории утвердило поправки к закону «Об иностранцах», значительно ужесточив условия получения и продления временного вида на жительство для граждан других стран, включая россиян. По данным на начало 2025 года, в Черногории находились около 20 000 россиян, пишет The Moscow Times.

Черногория усложнит получение ВНЖ сразу по двум популярным у россиян способам. Теперь минимальная стоимость недвижимости, на основании которой иностранцы смогут оформить ВНЖ, составляет 200 000 евро. Владельцы недвижимости, которые уже оформили временный вид на жительство на основании собственности, должны в течение года привести свой статус в соответствие с новыми требованиями.

Второй популярный у россиян способ получения ВНЖ в Черногории был связан с открытием своего предприятия в Черногории. Новые поправки затронули и его. Теперь исполнительные директора и владельцы более 51% капитала в местной компании обязаны иметь не менее трех сотрудников, двое из которых должны быть гражданами Черногории, работающими на полной ставке. На адаптацию к новым требованиям бизнесу отведено 180 дней.

Одновременно власти усиливают межведомственный и международный контроль за пребыванием иностранцев в стране. Министерства иностранных дел, внутренних дел, финансовые и налоговые органы активизировали обмен данными, чтобы предотвратить злоупотребления, связанные с оформлением ВНЖ. Уже начаты проверки неактивных или фиктивных компаний, принадлежащих иностранцам, и в ряде случаев инициированы процедуры аннулирования разрешений на проживание.

Ужесточения связаны с планами Черногории по вступлению в зону Шенгена и Евросоюз. Последний требует ужесточить миграционную политику для синхронизации законодательства. Согласно опубликованному в ноябре Европейской комиссией «Пакету по расширению», в 2024 году гражданство Черногории получили 1282 человека по инвестиционной программе, прекратившей действие в конце 2022 года. Из них 709 были гражданами России. Брюссель призвал Подгорицу провести повторные проверки заявок и лишить гражданства тех, кто находится под санкциями. В документе также указано, что визовая политика Черногории пока не полностью соответствует европейской: страна сохраняет безвизовый режим для граждан девяти государств, включая Россию и Белорусь.

При этом Евросоюз отмечает, что Черногория поддерживает санкции против России и Белоруси и позиции ЕС в ООН. В феврале 2025 года страна стала соавтором резолюции Генассамблеи ООН, посвященной третьей годовщине российского вторжения в Украину. Накануне парламент Черногории одобрил участие в миссии НАТО по подготовке украинских военных. Параллельно Подгорица и Киев готовят к подписанию десятилетний договор о безопасности, предусматривающий взаимную поддержку в случае вооруженного нападения, инвестиции в оборонную промышленность, обмен разведданными и участие Черногории в восстановлении украинских территорий.

