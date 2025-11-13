закрыть
13 ноября 2025, четверг, 20:26
В Литве поймали мужчину, который пришел забрать контрабандные сигареты, приплывшие из Беларуси

3
  • 13.11.2025, 19:25
  • 2,630
В Литве поймали мужчину, который пришел забрать контрабандные сигареты, приплывшие из Беларуси

Контрабанду сплавляли по Неману.

В Литве в засаду пограничников попал житель Лаздийского района, который пришел забрать контрабандные сигареты, приплывшие из Беларуси по Неману. Подробности рассказали в Службе охраны государственной границы (СОГГ).

12 ноября возле деревни Швендубре пограничники обнаружили в реке, среди травы, застрявший груз. Недалеко от этого места они устроили засаду.

«Вскоре появился молодой мужчина, который, не колеблясь, направился к реке и вытащил груз на берег. Пограничники задержали его. Неподалеку они обнаружили и принесенную им надувную резиновую лодку», — сообщили подробности в СОГГ.

Выяснилось, что задержанный — хорошо знакомый правоохранительным органам 23-летний житель Лаздийского района. Он неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения и преступления. Из них 15 раз его судили за пьяную езду. Только в этом году мужчину несколько раз штрафовали за нарушения правил пограничного режима. По линии табачной контрабанды он с начала года попался уже в третий раз.

«В прошлое воскресенье в районе соседней заставы этот же мужчина был задержан при перевозке белорусских сигарет. Еще раньше, в июне, его с контрабандным грузом его задержали те же друскининкские пограничники», — сообщает ведомство.

Незаконный груз пограничники доставили на заставу. Он был обтянут агропленкой и плотно обернут черной полиэтиленовой пленкой. К конструкции были прикреплены бетонные плиты и GPS-передатчик с SIM-картой, которые позволили получателю контрабанды точно определить местоположение посылки.

В «плоту» пограничники обнаружили 1000 пачек сигарет марок «NZ Gold» и «Minsk 5 Super Slims» с белорусскими акцизными марками. Стоимость контрабандного груза, включая налоги, составляет 5190 евро.

В отношении нарушителя составили протокол за повторную перевозку подакцизных товаров с нарушением установленного порядка. Ему грозит от 5 760 до 6 000 евро штрафа. Еще один штраф — от 90 до 170 евро — ему могут выписать за повторное нарушение правил пограничного режима. После допроса контрабандиста отпустили.

