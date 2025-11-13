Бывший боец «Вагнера» заявил, что Пригожин жив 4 13.11.2025, 20:35

3,200

Он уверен в этом на 100%.

Бывший боец частной военной компании «Вагнер» с позывным «Яга» высказал мнение о том, что основатель ЧВК Евгений Пригожин точно выжил в авиакатастрофе в 2023 году. Об этом пишет пропагандистский портал «Царьград».

«По моему мнению, Пригожин 100% уцелел и занимается представлением Российской Федерации в Африке», — сказал он.

При этом, каких-либо доказательств своих слов военный не озвучил.

Евгения Пригожина не стало 23 августа 2023 года, когда бизнес-джет, в котором он находился, разбился под Тверью.

Одно из самых известных детищ Пригожина – частная военная компания (ЧВК) «Вагнер». Осенью 2022 года Пригожин официально подтвердил, что является ее основателем.

