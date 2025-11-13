закрыть
13 ноября 2025, четверг, 21:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бывший боец «Вагнера» заявил, что Пригожин жив

4
  • 13.11.2025, 20:35
  • 3,200
Бывший боец «Вагнера» заявил, что Пригожин жив

Он уверен в этом на 100%.

Бывший боец частной военной компании «Вагнер» с позывным «Яга» высказал мнение о том, что основатель ЧВК Евгений Пригожин точно выжил в авиакатастрофе в 2023 году. Об этом пишет пропагандистский портал «Царьград».

«По моему мнению, Пригожин 100% уцелел и занимается представлением Российской Федерации в Африке», — сказал он.

При этом, каких-либо доказательств своих слов военный не озвучил.

Евгения Пригожина не стало 23 августа 2023 года, когда бизнес-джет, в котором он находился, разбился под Тверью.

Одно из самых известных детищ Пригожина – частная военная компания (ЧВК) «Вагнер». Осенью 2022 года Пригожин официально подтвердил, что является ее основателем.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин