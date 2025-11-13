The Economist: Путин оказался в тупике в войне против Украины 13.11.2025, 23:27

Диктатор накапливает проблемы для катастрофы.

Российский диктатор Владимир Путин оказался в тупике в войне против Украины. Несмотря на то, что боевые действия продолжаются, он не знает, как достичь победы и только накапливает имеющиеся проблемы.

Об этом пишет Эдвард Карр, заместитель редактора издания The Economist.

Автор отмечает, что если война России против Украины продлится до 10 июня 2026 года, она станет длиннее Первой мировой. Он подчеркивает, что, по ожиданиям, оба конфликта должны были завершиться за несколько недель.

Однако Карр пишет, что как и в Украине, бои во время Первой мировой зашли в тупик, а высшее командование тратило человеческие жизни в безнадежных атаках. Журналист отмечает, что в августе 1918 года союзники применили новую тактику, чтобы прорвать немецкие линии. Сегодня же, наоборот, Украина не сдается, а Россия не знает, как победить.

«Даже в условиях диктатуры лидер, не имеющий теории победы, накапливает проблемы. Как царь Николай II на собственном опыте убедился во время Первой мировой войны, рано или поздно расплата наступит. Чем больше Путин бессмысленно теряет российских жизней сегодня, тем с большим кризисом он столкнется завтра», — считает Карр.

Как отмечает автор, корень проблем российского диктатора Владимира Путина заключается в том, что он не смог победить Украину на поле боя.

Журналист отмечает, что наступление летом 2025 года потерпело ужасный провал. Тактика же РФ заключается в том, чтобы отправлять небольшие группы в зону смерти. Впрочем, если некоторые солдаты прорываются, другие не могут воспользоваться успехом. Как только они собираются в большие кучи, их уничтожают, пишет Карр.

«За год до середины октября потери россиян выросли почти на 60% - до показателей от 984 000 до 1 438 000. Сейчас количество погибших составляет от 190 000 до 480 000. Возможно, на каждого погибшего украинца приходится пятеро россиян», — говорит автор.

Несмотря на потери, замечает Карр, российская армия в течение лета 2025 года не смогла захватить ни одного крупного города. Журналист подчеркивает, что хоть РФ и наступает, но для оккупации четырех областей ей понадобится еще пять лет.

Автор пишет, что если темпы убийств текущего года сохранятся, то общие потери России достигнут почти 4 миллионов.

Он отмечает, что отсутствие прогресса на фронте объясняет, почему Путин наносит удары по украинским городам и инфраструктуре.

Журналист отмечает, что этими действиями российский диктатор надеется сделать часть Украины непригодной для жизни и подорвать моральный дух. Впрочем, по словам автора, нападения на мирных жителей редко приводят к коллапсу страны.

Вместе с тем, украинские дальнобойные удары по территории РФ могут повлиять на мнение некоторых людей.

«Опросы показывают: 70% россиян говорят, что поддерживают войну. Возможно, только каждый пятый из этих людей является ярым фанатиком. Остальные же выбирают более легкий путь, отказываясь думать о происходящем. Но, нанося удары по нефтяной инфраструктуре и аэропортам, когда экономика замедляется, а бюджеты сокращаются, Украина может заставить россиян столкнуться с реальностью», — пишет Карр.

Журналист отмечает: Путин также надеялся, что президент США Дональд Трамп склонит чаши весов в его пользу. Карр подчеркивает, что прекратив обмен разведанными и остановив поставки ПВО, глава Белого дома действительно мог бы навязать Украине плохой мир.

Автор отмечает, что Трамп пытался сделать это в начале 2025 года, но сейчас эта тактика уже не выглядит реалистичной.

Кроме того, как отмечает Карр, Европа теперь оплачивает счета Киеву, нейтрализуя главную претензию движения MAGA по эксплуатации Америки. Также бросить Украину на произвол судьбы Трампу мешает его стремление стать лауреатом Нобелевской премии мира. Более того, в октябре он даже ввел санкции против российских компаний Лукойл и Роснефть.

Журналист пишет, что Путин может надеяться, что европейская решимость распадется, а деньги, необходимые Украине для продолжения борьбы, закончатся в феврале. Впрочем, если даже в случае прихода к власти популистов, которые не обеспечат поддержку для процветания после войны, это не то же самое, что покинуть Киев в разгар битвы.

«Аргументы о том, что Украина — ключ к европейской безопасности, являются неоспоримыми. Если Киев падет, Путин будет контролировать крупнейшую армию Европы и мощную оборонную промышленность», — говорит Каррр.

Он отмечает, что если будет создан надежный многолетний механизм финансирования, то Путин будет знать, что экономика Украины может пережить российскую.

Журналист предполагает: некоторые считают, что российский диктатор верит в то, что время на его стороне, иначе он бы уже просил о мире. Однако уроки Вьетнама, Афганистана и Ирака заключаются в том, что лидеры цепляются за свои силы в надежде, что что-то случится.

Поэтому, говорит автор, есть вероятность, что Путин продолжит воевать в 2026 году, ожидая, пока его генералы найдут новый способ ведения войны, пока у Украины закончатся люди, пока правительство Зеленского распадется, или пока Трамп или Европа потеряют терпение.

«Но если ничего из этого не произойдет, Путин накапливает предпосылки для катастрофы. Россия заложила свою экономику, заставила Финляндию и Швецию вступить в НАТО, подчинила себя Китаю и уничтожила целое поколение молодых людей. И ради чего? Как только этот вопрос возникнет на устах россиян, мир столкнется с новой опасностью. Путин может признать поражение за рубежом и начать террор у себя дома. Или же он может пойти на эскалацию», — резюмирует Карр.

В июне аналитики Института изучения войны (ISW), подводя итоги нового раунда переговоров Украины и РФ в Стамбуле, констатировали, что и эта встреча, и российский «меморандум» с требованиями о прекращении войны продемонстрировали, что Россия настаивает только на полной капитуляции Украины и будет пытаться достигать этой цели до тех пор, пока Путин верит, что РФ может победить Украину военным путем.

Россия пытается сорвать мирный процесс и затянуть войну, чтобы получить дополнительные достижения на поле боя, подчеркивали аналитики.

