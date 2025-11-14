Экс-глава МИ-6 предупредил о замысле Путина в Украине 14.11.2025, 11:20

Ричард Мур

Кремль намерен продолжать войну.

Президент РФ Владимир Путин не намерен заключать мирное соглашение с Украиной и собирается подчинить Москве соседнюю страну, заявил бывший глава Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ричард Мур. «В нынешних условиях — я основываюсь на информации, полученной мной несколько недель назад из разведки — он (Путин. — ред) не готов заключать соглашение», — сказал Мур в интервью Bloomberg. По его словам, война для российского президента стала «не просто вопросом территории, а вопросом доминирования и превращения Украины в нечто, похожее на ее (России. — ред) соседа, Беларуси».

Бывший глава МИ-6 отметил, что на текущий момент Путин пытается манипулировать западными странами, в том числе США. «Он — офицер разведки. Я знаю таких людей. Он пытается маневрировать, чтобы поставить нас в удобное для него положение, и мы должны сдержать его и не дать ему такой маневренности», — пояснил Мур. По его мнению, если Запад не поможет Украине победить в войне, это повлияет на действия Китая, поскольку китайский лидер Си Цзиньпин «очень внимательно» следит за реакцией союзников на российско-украинский конфликт. Если Си Цзиньпин увидит, что Запад «слаб в отношении Украины», он может попытаться захватить Тайвань, предупредил Мур.

По его словам, в качестве дополнительной поддержки Украины западные страны должны усилить украинскую противовоздушную оборону, разрешить дальнобойные удары по российской территории, помочь с финансированием оборонной промышленности страны, а также оказать «гораздо большее давление» на Путина внутри России. «Я не претендую на то, что это даст немедленные результаты. Мы должны набраться терпения», — сказал Мур, подчеркнув, что Запад не должен проиграть России «соревнование воли».

Мур оставил пост главы МИ-6 в сентябре. Новым руководителем службы была назначена Блэйз Метревели, которая в прошлом возглавляла контрразведку МИ-5. Оценка британской разведки совпадает с последними разведданными США, согласно которым, Путин «как никогда полон решимости» продолжать войну и одержать победу на поле боя, несмотря на попытки президента Дональда Трампа организовать мирные переговоры. В американской разведке отмечали, что Путин стремится закрепить контроль над украинской территорией, чтобы оправдать человеческие и финансовые потери, которые Россия понесла после полномасштабного вторжения в соседнюю страну.

