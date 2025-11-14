В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки дронов 14.11.2025, 14:08

Инфраструктура важнейшего для РФ порта серьезно повреждена.

В Новороссийске (РФ) ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки дронов в ночь на 14 ноября. Там вспыхнули пожары на нефтебазе и в порту.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Аstra.

По сообщениям местных властей, обломки сбитых беспилотников повредили в городе ряд объектов, в том числе четыре многоквартирных дома.

Как утверждает мэр города Андрей Кравченко, обломки повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также одно из гражданских судов в порту, сообщает о трех раненых моряках.

Пожар, возникший после падения обломков, потушили, пострадавших в этих объектах нет.

Местные власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.

Минобороны России заявило о якобы уничтожении за ночь 216 беспилотников, в том числе 66 над Краснодарским краем, 59 - над Черным морем и 45 - над Саратовской областью. Сколько беспилотников сбить не удалось, в сообщении не сказано.

Стоит добавить, что Новороссийск является одним из крупнейших российских морских портов, через которые осуществляются поставки нефти за границу.

