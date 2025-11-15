Ржавчина, коррозия, вытекшее масло: в России признали позор с новой Lada Niva Sport 15.11.2025, 11:31

Российский автопром пробил очередное дно.

На российской презентации новой Lada Niva Sport произошел скандал, который наглядно показал реальное состояние автопрома РФ.

Как сообщает Mash, автомобиль стоимостью 1,7 млн рублей доставили на мероприятие в таком виде, будто он уже несколько лет ездил по бездорожью: кузов ржавый, детали покрыты коррозией, а из редуктора вытекало масло, образовав под машиной лужу.

Журналисты заглянули под авто и увидели, что болты, привода и другие элементы выглядят так, словно их никто даже не пытался защитить. Двери закрывались с перекосом, и лишь при значительном усилии. При этом антикоррозийную обработку покупателям предлагают только за дополнительную плату, как будто ржавчина на новой машине стала нормой.

Ситуацию усугубило поведение представительницы бренда: увидев камеру, она попыталась скрыться и больше не подходила к автомобилю.

Для российской индустрии, которая пытается выдать себя за «импортозамещенную и технологичную», такой провал стал очередным подтверждением очевидного: после ухода мировых производителей отечественные модели деградировали до примитивнейшего уровня.

История с ржавой Lada Niva Sport показывает, что Россия сегодня не может обеспечить даже базовое качество для внутреннего автомобильного рынка. И это при том, что российский автопром далеко не отличается технологичностью и гениальностью инженерной мысли.

