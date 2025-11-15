Нефтяной кризис затягивает петлю вокруг Кремля 15.11.2025, 15:09

Путин отчаянно будет искать спасения в Индии.

Нефтяной кризис затягивает петлю вокруг госбюджета России: Путин отчаянно будет искать спасения в Индии

Как сообщают западные СМИ, российский диктатор Владимир Путин планирует осуществить визит в Индию 5 декабря этого года. Американские журналисты пишут, что визит состоится на фоне усиления стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели, несмотря на агрессивную войну России против Украины, сообщает «Обозреватель».

В частности, в октябре этого года Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, подчеркнув «особое и привилегированное стратегическое партнерство» между странами.

Индийские НПЗ сокращают закупки российской нефти

Стоит напомнить, что это может стать первым визитом Путина в Индию с 2021 года, по поводу чего пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что «Кремль объявит даты визита в Индию позже».

Также необходимо отметить, что Индия не подписала Римский статут Международного уголовного суда, который в марте 2023 года выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой по подозрению в депортации украинских детей. Как известно, с того момента это существенно ограничило зарубежные поездки президента РФ в страны, которые являются участниками МУС.

Но более интересен контекст, на фоне которого Кремль готовит такой срочный визит в Индию. В частности, по данным того же Bloomberg, пять нефтеперерабатывающих заводов Индии – Reliance Industries Ltd, Bharat Petroleum Corp. Ltd, Hindustan Petroleum Corp. Ltd, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd и HPCL-Mittal Energy Ltd, которые обеспечивают 2/3 импорта российской нефти в Индию, не разместили никаких заказов на кремлевскую нефть на декабрь 2025 года.

Российские нефтяные доходы значительно снизились за текущий год

Поэтому ситуация, описанная в издании Bloomberg, может сигнализировать о критическом состоянии с доходами от нефтедолларов, особенно если данная тенденция станет долговременной. Как пишут российские источники, лишь в ноябре этого года российский бюджет может недополучить около 34% доходов от налога на добычу полезных ископаемых, что является основным налоговым поступлением Российской Федерации от продажи нефти. При этом падение налоговых доходов от добычи и продажи нефти на 34% – это цифра за ноябрь, в которую еще не входит потенциальное сокращение закупок нефти Индией, планируемое в декабре этого года.

В частности, разница между доходами в ноябре 2025 года по сравнению с таким же периодом прошлого года впечатляющая – 540 млрд рублей налоговых поступлений от продажи нефти в 2025 году против 823 млрд в ноябре 2024 года. В целом за 10 месяцев 2025 года российский бюджет получил 6,8 трлн рублей против 9,3 трлн за аналогичный период 2024 года. Следовательно, эффект от того, что индийские нефтепереработчики приняли во внимание американо-европейские санкции против нефтяного сектора России, станет ярко заметным в первом квартале 2026 года.

Как уже указывалось выше, именно такой критической ситуацией и обусловлена срочная подготовка визита Путина в Индию, ведь сохранить объемы продаж нефти на фоне проблем после ударов по российским НПЗ чрезвычайно важно для России.

США давят на Индию из-за закупки российской нефти

Важно отметить, недавно президент США Дональд Трамп во время церемонии принятия присяги посла Республики Индия заявил о готовности снизить пошлины, так как страна существенно сократила закупки российской нефти.

В частности, американский президент отметил, что «тарифы для Индии чрезвычайно высокие из-за российской нефти. Они приостановили закупки – значительно уменьшили импорт. Да, мы уменьшим тарифы». На уточняющий вопрос, о каком именно снижении идет речь, Трамп ответил кратко: «На каком-то этапе мы уменьшим их».

Поэтому такое заявление очерчивает перспективы для Нью-Дели получить более выгодные условия торговли с США в случае сохранения зафиксированного состояния, то есть отказа от большинства спотовых контрактов на российскую нефть. С другой стороны, слова Трампа можно воспринимать несколько критично, а именно как его намерение ослабить давление на Нью-Дели, но, учитывая время и форму его высказываний, заявление направлено на блокирование потенциальных результатов визита Путина в Индию и подчеркивает текущее стремление Белого дома сохранить давление на Кремль.

Поэтому сейчас можно констатировать, что США также делают все возможное, чтобы не допустить чрезмерного сближения РФ и Индии в сфере нефтяной торговли. То, что санкции США начинают действовать на партнеров России, – очевидный факт, о чем свидетельствует срочность подготовки к визиту Путина. Несмотря на то что официально Нью-Дели не признает уменьшение закупок российской нефти, на практике визит диктатора РФ становится свидетельством того, что индийские НПЗ переходят на альтернативные источники поставок.

Поэтому можно прогнозировать, что визит Путина будет полон взаимных комплиментов и резолюций о «вечной дружбе и партнерстве», но в реальности индийский нефтяной бизнес будет придерживаться санкций, чтобы не навредить себе. При этом часть торговли перейдет в «серую зону», что все равно будет иметь убытки для России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com