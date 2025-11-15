Четыре жизнеутверждающих фильма, которые стоит посмотреть в выходные 15.11.2025, 18:05

Они вдохновят изменить жизнь к лучшему.

Фильмы существуют не только ради развлечения и эмоций, но и заставляют переосмыслить свои ценности, взгляды и жизненные цели.

Некоторые ленты мотивируют и заставляют нас поверить, что мы действительно можем достичь того, чего пожелаем, в любых сферах жизни. «24 Канал» собрал фильмы, что вдохновят на веру в себя и дадут сил измениться к лучшему.

«Общество мертвых поэтов» (1989)

События фильма происходят в подготовительной школе города Велтон, которая является довольно консервативной. Новый преподаватель литературы Джон Китинг отличается от других учителей – он легкий, эксцентричный и использует новейшие методы обучения. Его появление становится свежим глотком воздуха.

Вдохновленные ученики решают восстановить литературный клуб «Союз мертвых поэтов», в состав которого когда-то входил и сам Китинг. История заставляет задуматься о том, живем ли мы собственной жизнью, или выполняем ожидания других.

«Улыбка Моны Лизы» (2003)

Выпускница Беркли Кэтрин Уотсон в 1950-х становится преподавательницей истории искусства в престижном, но строгом колледже Уэллсли.

Кэтрин по-новому подходит к учительству и вдохновляет учениц настойчиво учиться, верить в себя, бороться за свой успех и не подчиняться стереотипам о женщинах. Так же и фильм – вдохновляет жить по собственным убеждениям, ломать стереотипы и правила.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013)

Приключенческая комедия рассказывает о менеджере в журнале Уолтера Митти. У него рутинная работа, поэтому мужчина отвлекается тем, что убегает в другие миры в своих мечтах. Он представляет себя путешественником, космонавтом, мечтает о том, как признается в любви своей коллеге.

Но однажды Уолтеру предстоит отправиться в далекое путешествие – так он по-настоящему узнает, какой может быть жизнь. Эта лента намекает, что реальная жизнь открывается за пределами зоны комфорта. Достаточно просто сделать первый шаг.

«Дикая» (2014)

Главная героиня Шерил Стрейд переживает непростые времена: ее брак терпит крах, а мать умирает. Женщина впадает в депрессию и глубокое отчаяние. Шерил решает, что все-таки хочет найти смысл в жизни. Поэтому самостоятельно отправляется в трехмесячный пеший поход через Америку опасным горным маршрутом.

Фильм говорит: изменения начинаются с каждого из нас. Даже когда кажется, что все потеряно, путь вперед все равно остается открытым.

