Ученые: Солнечная система движется быстрее, чем ожидалось

Вселенная может быть не такой, как мы думаем.

Насколько быстро и в каком направлении движется Солнечная система во Вселенной? Этот важный вопрос, ответ на который может повлиять на понимание структуры Вселенной.

Астрофизики нашли новые ответы, которые бросают вызов стандартной космологической модели, описывающей эволюцию Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Результаты наблюдений с помощью радиотелескопа LOFAR показали, что Солнечная система движется во Вселенной более, чем в три раза быстрее, чем предполагалось. Но это противоречит прогнозам, основанным на стандартной космологической модели, описывающей эволюцию космоса.

Для определения скорости движения и направления движения Солнечной системы во Вселенной астрофизики изучили распределение радиогалактик. Эти галактики выпускают очень сильные радиоволны, вид электромагнитного излучения с очень большими длинами волн, похожими на те, которые используются для передачи радиосигналов.

Радиоволны проникают сквозь плотную завесу из пыли и газа, которые поглощают видимый свет, а потому радиогалактики можно хорошо изучить с помощью радиотелескопов.

По словам астрофизиков, когда Солнечная система движется во Вселенной, то это движение создает едва заметный "встречный ветер": в направлении движения появляется чуть больше радиогалактик. Ученые впервые с помощью радиотелескопа LOFAR смогли максимально точно сосчитать количество таких радиогалактик.

Исследование показало, что существует анизотропия в распределении радиогалактик. Анизотропия — это зависимость физических свойств объектов от направления. В отличие от изотропии, где свойства одинаковы во всех направлениях, анизотропия означает, что свойства могут различаться в зависимости от того, как их измерять.

Ученые выяснили, что анизотропия в 3,7 раза сильнее, чем предсказывает стандартная космологическая модель. Она описывает происхождение и эволюцию Вселенной с момента Большого взрыва. Согласно этой модели, материя во Вселенной в основном распределена равномерно. Новые данные показывают, что Солнечная система движется в 3,7 раза быстрее, чем предполагает стандартная космологическая модель.

По словам ученых, если Солнечная система действительно движется так быстро, то необходимо пересмотреть фундаментальные предположения о крупномасштабной структуре Вселенной. В противном случае, распределение радиогалактик само по себе может быть менее равномерным, чем предполагалось. В любом случае, это значит, что стандартную космологическую модель, вероятно, следует пересмотреть.

Астрофизики говорят, что новые данные подтверждают прошлые наблюдения за квазарами. Это очень яркие центры далеких галактик, которые создают сверхмассивные черные дыры. Они настолько активно поглощают материю, что из их окрестностей выходит огромное количество излучения.

Ученые говорят, что материя во Вселенной может быть распределена менее равномерно, чем предполагалось и это меняет понимание космоса.

