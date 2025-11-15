«У нас из Бреста по 600 берут» 15.11.2025, 21:56

Сколько стоит передать посылку или документы между Беларусью и Польшей?

Через пограничные телеграм-чаты решаются вопросы не только поездок самих людей. Можно также отправить передачу, документы, найти трансфер для перевозки крупных вещей и мебели и даже доставщика посылок из почтоматов.

«Белсат» посмотрел, как белорусы друг другу помогают в нынешних реалиях и сколько это стоит.

«У нас из Бреста по 600 берут». Трансфер и переезды

В потоке сообщений в телеграм-чатах о границе периодически мелькают предложения индивидуальных трансферов. Не имея своей машины, можно поехать с комфортом конкретным маршрутом и взять с собой не один-два чемодана, а много вещей разного размера и объема. Но за дорого.

Вот, например, перевозчик Ян (имя изменено) собирает людей на маршрут из Познани в Минск через Варшаву или в обратном направлении:

«Пассажиры с детьми, животными. С двойным гражданством. Встречу в аэропорту, на вокзале. Переезды, посылки, документы, велосипеды. Отправлю посылки из РБ и РФ по всей Польше, из Польши отправлю посылки по РБ, РФ через СДЭК», — говорится в сообщении.

Журналистка связалась с водителем как женщина, которая ищет трансфер для поездки семьей, и спросила, сколько будет стоить заказать машину до Варшавы и есть ли места до конца недели или на следующей.

«Освобожусь примерно 5 декабря. До этого все время расписано», — ответил он потенциальной пассажирке вечером 13 ноября.

Трансфер — настолько популярная услуга, что резервация почти на месяц вперед?

«Вы поймите правильно, зачем мне хвастаться? Это чистая правда. Из Варшавы и из Польши все время перед поездкой ищу [людей]… А туда пока по резервации. А если семья, с животными, на самолет — много разных вариантов. Варшава — Минск будет стоить 500 евро, везу только вас — это по электронной очереди. По приоритету — еще дороже, — очереди космические туда и обратно», — объясняет собеседник.

Другой водитель по маршруту Минск — Варшава — Гданьск назвал такие цены: 550 и 750 евро соответственно на двух пассажиров и три чемодана. Если людей будет больше, цену можно разделить пропорционально на всех. Но удается сторговаться.

«470 евро до Варшавы. Будет еще, возможно, 1‑ 2 пассажира. Если так подходит, то пожалуйста. Очереди сейчас большие, поэтому нужно авто уже резервировать», — предложил собеседник.

Есть предложения и других услуг перевозок: «Отвезу на такси куда надо из Бреста. О цене договоримся», — пишет в чате Максим (имя изменено). Еще один водитель, Кирилл, предлагает трансфер из Бреста до Гродно или Минска, «недорого».

Когда спросили, сколько стоит доехать из Минска до Бреста или наоборот, парень называет ставку 450 рублей.

«Может, кто-то еще в этот момент откликнется, тогда вам меньше платить будет. Если трое, делим на троих — по 150. На четверых — по 115. А так у нас из Бреста по 600 берут», — рассказывает Кирилл и объясняет, почему его ценник еще считается низким.

Много это или мало? Пока переписывались с разными водителями и спрашивали об условиях, заметили сообщение девушки, которая ищет два места на подсадку в машину из Тересполя в Брест «за адекватные деньги». По ее словам, это меньше 20 долларов.

«Я водитель и искренне сочувствую идиоту, который вас повезет меньше чем за 30 евро», — пишет ей мужчина в общем чате.

«Если водители целенаправленно едут, просто чтобы отвезти людей, то да, 30 евро пойдет. Но есть люди, которые едут для своих целей и спокойно берут за 10—15 долларов. И все ищут таких, потому что переплачивать — по-дурацки», — возразила девушка.

Но тот с этой позицией не согласился и ответил, что лучше поедет без пассажиров, чем за такие деньги.

«Все привыкли, что их за 10 евро брестские готовы чуть ли не на руках везти до Тересполя. Я вам больше скажу, по 100 евро взял людей сегодня до Белостока».

«30 евро — нормальный прайс. 100 — перебор уже, как по мне, но и 10 как будто бы водителю даже стыдно давать. Даже если по своим делам ехать, то за 10 евро везти — это ужас», — комментирует переписку в чате Кирилл, с которым журналисты обсуждали дорогу из Бреста до Минска за «недорого».

Сколько стоит передать посылку или документы?

Если ищешь человека, который передаст посылку, обычно просят сразу сообщить, что именно будет внутри, какой размер и вес. Кто-то просит прислать фото и упаковывать вещи так, чтобы водитель мог открыть, проверить содержимое и убедиться, что не положили что-то опасное. Многие из водителей спрашивают также, какие именно документы нужно привезти. А что насчет цен?

Есть объявление «экспресс-доставка 7 дней в неделю» из Минска в Варшаву и в обратную сторону. За несколько листов формата А4 перевозчик просит 100 злотых (около 24 евро). Здесь тоже попытались сторговаться: «Так дорого за четыре бумажки, которые поваляются у вас в машине?» Но вопрос остается без ответа: пользователь удалил переписку и больше не ответил.

Но есть ценники и более высокие. Через очередное сообщение «возьму передачи» журналисты попали в группу «Посылки домой». В описании указано, что можно передать вещи на рейсы между Украиной, Европой, Беларусью, а также временно оккупированными областями Украины. При обсуждении расценок просят прислать перечень документов, которые нужно передать: «Один документ — одна цена, [другой] — другие цены». Позже водитель присылает прайс, и вот уже оказывается, что за тоненькую папку с документами из Минска в Варшаву придется заплатить 80 долларов.

Похожая ситуация с еще одним водителем, который также ездит между Украиной, Беларусью, Россией и ЕС. У него спросили, сколько будет стоить передать вещи, детскую одежду и гостинцы, вес — около 4 кг.

«Передачи такого формата до 10 кг из Варшавы в Минск — 40 долларов». За те же немногочисленные документы, несмотря на совсем другой вес, просят такую же сумму: «Это все равно посылка до 10 кг, — с улыбкой отвечает собеседник и добавляет: — Маршрут Варшава — Минск не совсем наш формат, вам лучше поискать человека на своей машине».

«Будете знать, что ваши вещи точно довезут»

Те, кто едет на личном авто по своим делам и берет попутчиков, действительно за передачу просят намного меньше. Журналисты написали нескольким белорусам, которые в ближайшие дни собирались ехать в польские города или в обратном направлении.

Один из водителей без лишних вопросов соглашается забрать документы за 10 долларов, если их подвезут, а после кто-то заберет на месте и ему не нужно будет завозить на конкретный адрес. Он же посылку весом 3,5 кг готов забрать за 30 долларов.

Другой отвечает, что передачу из Бреста в Варшаву возьмет за 20 евро. У собеседника поинтересовались, какие в принципе расценки.

«Для сравнения вам: почтоматом переслать в Тересполь — 10 долларов. Теперь посчитайте, сколько будет до Варшавы, — предлагает такую «математику» мужчина. — Если хотите из рук в руки передать, могут дороже брать. Но это же вы сами будете передавать, запишете номер телефона человека, увидите машину, можете сфотографировать номера. Неизвестно, каким придет пакет почтоматом. А тут будете знать, что ваши вещи точно довезут, с ними все будет в порядке».

Если есть время и вы готовы искать дольше, можно найти человека, который попросит меньшую сумму. Если все «б/у, без бирок и упаковок, за 15 долларов могу провезти», — ответил еще один белорус на вопрос о той же посылке на 3,5 кг.

Заберут из почтоматов, но может быть дорого

Есть на «рынке» передач и другая услуга — некоторые люди готовы забирать посылки из почтоматов в Польше или наоборот, из Беларуси. Нашли объявление, где предлагают доставку из Тересполя в Брест (можно и в обратном направлении). Передачи могут быть как разовые, так и постоянные. Сколько за это нужно платить?

«Все зависит от стоимости товара и веса, — отвечает потенциальной клиентке Егор (имя изменено) и делится прайсом на свои услуги: — Если дешевый и тяжелый, то цена за вес: 4 доллара или евро за 1 кг. При стоимости товара, который вы заказали, 100 евро или долларов, стоимость трансфера через границу обычно 20 долларов. Ну и если товар дорогой, но легкий, тогда уже какой-то процент от стоимости».

Это, объясняет Егор, из Тересполя в Брест. Если нужно в другой город, он предлагает передачу маршруткой или отправку через почту. В таком случае клиенту придется заплатить еще и за эту часть «дороги» его заказа.

Перевозить вещи может быть выгодно

После журналисты вернулись к водителю Яну с вопросом о переезде с квартиры на квартиру в другую страну. Как клиенты спросили все про тот же маршрут Минск — Варшава. Мужчина рассказывает, что на стоимость влияет много факторов, но можно уложиться в 700—800 евро.

«Все нужно считать: перевозить в арендную квартиру или в свою, только мебель или больше вещей. Все вещи будут обмерять: нужно знать объемы. Если люди берут все по минимуму плюс мелкую бытовую технику, можно уложиться и в 600 евро, — говорит водитель и объясняет, почему стоимость почти не отличается от обычного трансфера. — Основное там — погрузка и разгрузка вещей. Тут уже зависит от перевозчика, но для меня это особой проблемы не составляет, поэтому некоторые ломят цены, а я подхожу по-человечески. Ну и очереди влияют. Будут открываться пограничные переходы в Польшу и Литву — будут снижаться цены, и в первую очередь на трансферы».

Напомним, Государственный таможенный комитет Беларуси подтвердил, что 17 ноября в 2:00 белорусского времени (00:00 польского) будут открыты пункты пропуска «Кузница Белостоцкая» и «Бобровники», о чем Польша официально уведомила белорусскую сторону.

