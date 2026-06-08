В Гомельской области готовятся к ремонту моста прямо на границе с Украиной 3 8.06.2026, 11:36

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Въезд на трассу Р-31 со стороны Украины.

Фото: Google Maps

Трасса ведет на Житомир.

К работам на очередном мостовом сооружении в приграничье приступают в Гомельской области. На этот раз возьмутся за мост, который находится прямо на линии границы с Украиной в Ельском районе по пути к закрытому сейчас пункту пропуска — через реку Словечна на км 200,384 автодороги Р-31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины (Новая Рудня). Далее трасса ведет на Житомир.

Соответствующий тендер «Гомельоблавтодора», заметил «Флагшток». Пока речь идет лишь об обследовании 100-метрового железобетонного моста на предмет предварительной оценки технического состояния конструкций и сооружения.

Исполнитель должен выявить дефекты и повреждения, определить прочность бетона, рассчитать грузоподъемность пролетов, спрогнозировать долговечность сооружения, составить технический отчет с выводами и рекомендациями по режиму эксплуатации моста.

Обследование должно быть выполнено до конца июня 2026 года. После этого, возможно, будет принято решение по дальнейшим работам. Это может быть ремонт, реконструкция, строительство нового моста.

Скриншот Google Maps

Иллюстрация из документации проекта

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