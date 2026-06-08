Победа Пашиняна и сокрушительный удар по влиянию России 1 8.06.2026, 11:26

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Никол Пашинян

Большинство избирателей в Армении поддержало Европу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, назвав результат «историческим». По предварительным данным, правящая сила уверенно опережает пророссийскую оппозицию и сохраняет контроль над правительством, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

Главное значение этих выборов выходит далеко за рамки внутренней политики. Голосование фактически превратилось в выбор между продолжением курса на сближение с Западом и возвращением к более тесным отношениям с Москвой. Победа Пашиняна означает, что большинство избирателей поддержало нынешний внешнеполитический курс страны, несмотря на тяжелые последствия потери Нагорного Карабаха и давление со стороны России.

Для Кремля результат стал серьезным политическим поражением. На протяжении десятилетий Армения считалась одним из ключевых российских союзников на Южном Кавказе. Однако после событий 2023 года, когда Россия не смогла предотвратить переход Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, доверие к Москве в армянском обществе заметно снизилось. Именно этот кризис стал отправной точкой для ускоренного разворота Еревана в сторону ЕС и США.

Победа Пашиняна также укрепляет его позиции на переговорах о мирном соглашении с Азербайджаном и открывает возможности для дальнейшей нормализации отношений с Турцией. В случае реализации этих планов Россия рискует потерять значительную часть своего традиционного влияния в регионе.

Символично, что выборы все чаще рассматриваются аналитиками как очередное свидетельство ослабления российского влияния на постсоветском пространстве. Армения остается членом Евразийского экономического союза и не собирается полностью разрывать связи с Москвой, однако политический вектор страны становится все более прозападным.

Для России это может оказаться одним из самых чувствительных геополитических поражений последних лет, поскольку речь идет не просто о смене правительства, а о постепенной переориентации целой страны, долгое время входившей в орбиту ее влияния.

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