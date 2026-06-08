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Авиация НАТО сбила дрон над Латвией

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  • 8.06.2026, 11:34
  • 1,556
Авиация НАТО сбила дрон над Латвией

Отличились французские истребители.

Утром 8 июня истребители союзников Латвии по НАТО сбили дрон в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы, передает LSM.

В Национальных вооруженных силах Латвии сообщили, что дрон сбили французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Как отмечается, он залетел в Латвию благодаря российским средствам радиоэлектронной борьбы.

В тот же день дрон нарушил воздушное пространство Молдовы, следы на месте его падения указывают на то, что аппарат взорвался.

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