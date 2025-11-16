Ford анонсировал новый суперкар 16.11.2025, 19:29

Фото: Autoblog.com

Это может означать возвращение культового GT.

Ford подогревает интерес публики, заявив, что представит «нечто особенное» к Детройтскому автосалону 2026 года. Все указывает на то, что компания готовит преемника легендарного суперкара GT, пишет AutoBlog (перевод — сайт Charter97.org).

Возвращение культового GT.

GT — одна из самых знаковых моделей Ford. Изначально созданный GT40 стал символом реванша американцев: машина была построена специально для того, чтобы победить Ferrari на Ле-Мане после срыва сделки о покупке итальянской марки. В 1966 году Ford одержал историческую победу, заняв сразу три первых места. GT40 продолжил доминировать и выиграл гонку четыре года подряд — с 1966 по 1969-й.

Спустя десятилетия Ford возродил модель: в 2004 году вышел первый современный GT, а в 2016-м — новое поколение, которое снова покорило Ле-Ман, победив Ferrari в классе GTE-Pro ровно через 50 лет после первой исторической победы.

Второе поколение GT производилось до 2022 года, всего было собрано около 1300 экземпляров. Последней вариацией стал трековый GT MK.IV. Но официальных планов по созданию преемника до сих пор не было.

Недавно Ford Racing представил свои планы на сезон-2026: возвращение в Формулу-1 с Red Bull Racing, усиление программ в NASCAR, IMSA и ралли «Дакар». Однако главное — компания пообещала эксклюзивный взгляд на новый дорожный автомобиль Ford Racing.

«Впервые поклонники по всему миру получат эксклюзивный предварительный взгляд на совершенно новый дорожный автомобиль Ford Racing», — говорится в пресс-релизе.

Никаких подробностей Ford не раскрыл, но намек прозрачен: речь явно идет о чем-то гораздо более значимом, чем «заряженный» Mustang. Многие аналитики уверены — нас ждет новый Ford GT для 2020-х годов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com