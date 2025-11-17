Синнер победил Алькараса в финале Итогового турнира ATP
- 17.11.2025, 0:59
Итальянский теннисист второй раз подряд выиграл этот турнир.
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер защитил титул чемпиона Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.
В финале Синнер победил лидера рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:4), 7:5.
Синнер, не проигравший в Турине ни одного матча, получит призовые в размере $5,071 тыс. (рекордные для турнира).
Для итальянца это шестой трофей ATP в сезоне и 24-й в карьере
Алькарас в этом году выиграл у Синнера четыре из шести финалов, в том числе на «Ролан Гаррос» и US Open. Синнер победил испанца в решающем матче Уимблдона. Общий счет в противостоянии теперь 10:6 в пользу испанца.
Синнер после проигрыша в финале US Open уступил Алькарасу первое место в рейтинге, которое 3 ноября вернул, но только на неделю.
Синнер играл в финале Итогового турнира третий раз подряд. В 2023-м он проиграл сербу Новаку Джоковичу, а в 2024-м — победил американца Тейлора Фрица.