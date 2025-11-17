закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 21:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CNN: Трамп надеется, что заставит «друга Лукашенко» уйти в отставку без прямой атаки

1
  • 17.11.2025, 20:21
  • 1,202
CNN: Трамп надеется, что заставит «друга Лукашенко» уйти в отставку без прямой атаки

В последние недели США стягивают в Карибский регион вооруженные силы.

Президент США Дональд Трамп пока не принял решения, атаковать ли порты, аэропорты и другие объекты в Венесуэле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома и высокопоставленного чиновника администрации.

Республиканец надеется, что давления за счет военного присутствия в регионе, где США проводят крупнейшую операцию против наркоторговцев, будет достаточно, чтобы заставить диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку — без прямых боевых действий. Трамп также намекнул, что «окно для дипломатии может открыться».

В октябре президент поручил своей команде прекратить дипломатические контакты с Мадуро и высшими должностными лицами Венесуэлы, а в последние недели США стягивают в Карибский регион вооруженные силы. В частности 16 ноября в Карибское море вошел Gerald R. Ford — крупнейший и самый современный американский авианосец. На его борту находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты. Ударная группа присоединится к объединенным силам, которые базируются в Пуэрто-Рико: сейчас в Западном полушарии идет глобальная операция Пентагона против наркоткартелей под названием Southern Spear («Южное копье»).

На прошлой неделе CBS News сообщило, что высокопоставленные военные представили президенту США обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по военной и гражданской инфраструктуре. По информации CNN, президент высказал «некоторые оговорки» по поводу прямых военных действий и спросил о вероятности успеха операции.

Хотя переброска авианосной группы к берегам Венесуэлы, по заявлению Белого дома, нацелена исключительно на борьбу с наркотрафиком, масштабы развертывания и риторика Вашингтона указывают на другую истинную цель Белого дома — свержение правительства Венесуэлы, прокомментировал РБУ старший научный сотрудник Центра экономических и политических исследований Франциско Родригес.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко