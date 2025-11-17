CNN: Трамп надеется, что заставит «друга Лукашенко» уйти в отставку без прямой атаки 1 17.11.2025, 20:21

В последние недели США стягивают в Карибский регион вооруженные силы.

Президент США Дональд Трамп пока не принял решения, атаковать ли порты, аэропорты и другие объекты в Венесуэле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома и высокопоставленного чиновника администрации.

Республиканец надеется, что давления за счет военного присутствия в регионе, где США проводят крупнейшую операцию против наркоторговцев, будет достаточно, чтобы заставить диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку — без прямых боевых действий. Трамп также намекнул, что «окно для дипломатии может открыться».

В октябре президент поручил своей команде прекратить дипломатические контакты с Мадуро и высшими должностными лицами Венесуэлы, а в последние недели США стягивают в Карибский регион вооруженные силы. В частности 16 ноября в Карибское море вошел Gerald R. Ford — крупнейший и самый современный американский авианосец. На его борту находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты. Ударная группа присоединится к объединенным силам, которые базируются в Пуэрто-Рико: сейчас в Западном полушарии идет глобальная операция Пентагона против наркоткартелей под названием Southern Spear («Южное копье»).

На прошлой неделе CBS News сообщило, что высокопоставленные военные представили президенту США обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по военной и гражданской инфраструктуре. По информации CNN, президент высказал «некоторые оговорки» по поводу прямых военных действий и спросил о вероятности успеха операции.

Хотя переброска авианосной группы к берегам Венесуэлы, по заявлению Белого дома, нацелена исключительно на борьбу с наркотрафиком, масштабы развертывания и риторика Вашингтона указывают на другую истинную цель Белого дома — свержение правительства Венесуэлы, прокомментировал РБУ старший научный сотрудник Центра экономических и политических исследований Франциско Родригес.

