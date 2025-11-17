закрыть
«То, что я в шоке, это мягко сказано»

  • 17.11.2025, 21:18
Белорусы рассказали, как изменились суммы в платежках за ЖКУ за октябрь.

Чиновники с октября ввели ужесточения для белорусов, у которых есть жилье и которые попали в базу «тунеядцев». Это новшество отразилось на жировках — многие не ожидали такого роста стоимости коммунальных услуг. Белорусы рассказали «Зеркалу» подробности, как изменились суммы в платежках за ЖКУ за октябрь.

Что изменилось для «иждивенцев»

С 1 октября ввели новшество в расчет и оплату жилищно-коммунальных услуг для квартир, собственники которых попали в базу «иждивенцев». В ситуациях, когда собственник жилья оказывается в числе «тунеядцев», все затраты на отопление, горячую воду и газ теперь считают по экономически обоснованным тарифам. Даже если другие зарегистрированные в этой квартире заняты в экономике. Ранее владелец-«тунеядец» оплачивал по полным тарифам только свою часть этих ЖКУ.

Напомним, «тунеядцы» сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги — отопление, горячую воду и газ. Стоимость первых двух услуг для «иждивенцев» в 4,8 раза выше, чем для остального населения.

«Очень социально ориентированно»

В квартире Ольги площадью 41 м² за отопление за октябрь посчитали по полному тарифу — вышло почти 50 рублей. В жилье проживает ее пожилая бабушка. А она сама работает как самозанятая и платит налоги в России. Попытка добиться исключения из базы «тунеядцев», говорит белоруска, не помогла.

Напомним, ранее занятость в странах Евразийского экономического союза освобождала от «тунеядства». Но с 1 февраля 2024 года — только работа по трудовому договору или контракту.

— Раньше говорили, что платить по повышенным тарифам будут только «тунеядцы», но на трех прописанных в квартире людей они не стали делить суммы. А просто вынесли все услуги с повышенными тарифами в отдельную секцию. Очень социально ориентированно! — возмущается Ольга.

Виктория рассказала, что ее родители живут в их общей квартире, а двое взрослых детей — за границей. Счет за октябрь пришел почти на 300 рублей, из которых 190 — сумма по экономически обоснованным тарифам. «Мое мнение — это неадекватно», — подчеркивает она.

«Я не против платить по полному тарифу. К этому давно нужно было прийти. Надоело, что нас постоянно упрекают в том, будто мы живем за счет государства, хотя на самом деле все наоборот. Возможно, пенсионерам стоит оставить льготы, — говорит Степан, который должен оплатить чуть больше 250 рублей за ЖКУ за октябрь. — Но я работаю за границей, у меня нормальная зарплата, и такая сумма для меня не проблема. А как власти представляют себе ситуацию с теми, кто реально не работает? С теми, кого не принимают никуда по разным причинам. Откуда им брать деньги? Идти воровать?»

У Оксаны муж работает в Европе. И из-за этого она тоже ощутила тяжесть «тунеядства». Коммунальные за прошлый месяц затянули более чем на 330 рублей. Из них только отопление — почти 140 рублей. По ее словам, в прошлом году за тот же месяц общая сумма к уплате была 185 рублей.

«То, что я в шоке, это мягко сказано. Переоформить квартиру мы не можем, к тому же платим кредит», — комментирует она.

По словам Илоны, они живут в однокомнатной квартире брата, который несколько лет назад уехал из страны. Повышенные коммунальные для нее не новость — уже приходилось так платить, потому что в квартире прописан только он.

— Вот и сейчас пришла сумма к оплате за горячую воду и отопление почти 100 рублей. Но мы не платим брату аренду, а живем просто так, поэтому более дорогие ЖКУ не сильно напрягают. Больше у меня вопрос к тому, как вообще эти тарифы формируют — что в них входит, почему именно такая сумма? — задается вопросом белоруска.

