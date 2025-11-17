СМИ: ФСБ предотвратила покушение на Сергея Шойгу 3 17.11.2025, 23:33

Секретаря Совбеза РФ якобы собирались убить на Троекуровском кладбище.

Высокопоставленным чиновником, покушение на которого готовилось на Троекуровском кладбище в Москве и было предотвращено, является секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, пишет «Московский комсомолец» без ссылки на источник информации.

ФСБ сообщала о предотвращении убийства одного из высших должностных лиц России на Троекуровском кладбище 14 ноября. По данным ведомства, покушение якобы готовилось по заданию Украины во время посещения им захоронения близких родственников. Имя чиновника в сообщении ФСБ не называлось.

В рамках расследования задержали нескольких человек, в том числе супружескую пару. Из их показаний (видео с допроса распространила ФСБ) следовало, что они действовали по заданию человека по имени Руслан, с которым познакомились в интернете. Он попросил отвезти на кладбище и оставить у одной из могил вазу с цветами. Внутри была камера и, как предположил один из подозреваемых, взрывное устройство. Пару задержали, когда они возвращались домой.

На Троекуровском кладбище похоронены отец и мать Сергея Шойгу — Кужугет Сереевич и Александра Яковлевна. Годовщина смерти последней — 12 ноября. Также на этом кладбище похоронена сестра секретаря Совбеза Лариса Шойгу, которая скончалась в 2021 году.

