На новом мосту в Мозыре, который открывал Лукашенко, подсветка продержалась только несколько дней 1 17.11.2025, 23:41

Показуха закончилась.

Новый автомобильный мост через Припять в Мозыре, который недавно торжественно открывали с участием Александра Лукашенко и который много хвалили государственные СМИ, быстро потерял свою «визитную карточку» — яркую подсветку, пишет «Флагшток».

Как сообщают местные жители, уже через несколько дней после открытия объекта подсветка арки моста и освещение лестниц были отключены, не работают и лифты. Осталось только стандартное освещение вдоль проезжей части.

В соцсетях люди возмущаются: говорят, что «показуха закончилась» и мост теперь выглядит обычно, хотя раньше подсвеченная конструкция привлекала много внимания.

С большим количеством людей на мосту, кстати, возникали и проблемы — местные жители отмечали, что во время массовых фотосессий и прогулок подростков на нем быстро появилось много мусора, а на освещенной арке — следы от обуви тех, кто пытался на нее залезть.

После этого милиция выступила с предупреждением: призвала «бережно относиться к объекту», напомнила об ответственности за порчу имущества, посоветовала родителям вести разговоры с детьми о недопустимости вандализма и сообщать о «подозрительных группах» на мосту. Отдельно подчеркнули, что нельзя становиться на перила и декоративные элементы.

На этом фоне местные жители полагают, что подсветку и лифты могли сознательно выключить, чтобы люди не собирались на мосту по вечерам. При этом они напоминают, что неподалеку есть городской парк, который в темное время суток практически не освещается.

