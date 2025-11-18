Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира по боксу
- 18.11.2025, 6:08
Что случилось?
Украинский боксер в тяжелом весе Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии WBO. Об этом 17 ноября сообщается в Facebook Всемирной боксерской организации.
«Александр Усик отказался от титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO. WBO чествует его историческую карьеру и называет это уважительной паузой, а не прощанием», – сказано в сообщении.
Таким образом, Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
У украинца остались другие чемпионские пояса: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF).