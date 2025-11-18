закрыть
18 ноября 2025, вторник
Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира по боксу

  • 18.11.2025, 6:08
Александр Усик

Что случилось?

Украинский боксер в тяжелом весе Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии WBO. Об этом 17 ноября сообщается в Facebook Всемирной боксерской организации.

«Александр Усик отказался от титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO. WBO чествует его историческую карьеру и называет это уважительной паузой, а не прощанием», – сказано в сообщении.

Таким образом, Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

У украинца остались другие чемпионские пояса: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF).

