Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира по боксу 18.11.2025, 6:08

Александр Усик

Что случилось?

Украинский боксер в тяжелом весе Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии WBO. Об этом 17 ноября сообщается в Facebook Всемирной боксерской организации.

«Александр Усик отказался от титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO. WBO чествует его историческую карьеру и называет это уважительной паузой, а не прощанием», – сказано в сообщении.

Таким образом, Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

У украинца остались другие чемпионские пояса: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF).

