Дроны «выключили» свет в «ДНР»

  • 18.11.2025, 8:21
Дроны «выключили» свет в «ДНР»

Беспилотники атаковали две ТЭС.

В ночь на вторник, 18 ноября, беспилотники атаковали две главные теплоэлектроцентрали оккупированной части Донецкой области. В Донецке и ряде других населенных пунктов исчез свет, пишет unian.net.

Как сообщают местные Telegram-каналы, под удар попали Зуевская и Старобешевская ТЭС. Впоследствии атаку подтвердил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин.

«В результате беспрецедентной атаки на энергосистему "республики" повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции», — заявил он.

Тем временем в сети сообщают, что в результате атаки были обесточены Донецк, Макеевка, Иловайск и другие населенные пункты. Также появились видео, на которых видны моменты атак и пожара.

