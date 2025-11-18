Назван самый безопасный алкоголь 16 18.11.2025, 14:38

В нем нет сахара.

Крепкий алкоголь в умеренных количествах может быть менее вредным из-за более низкой калорийности и отсутствия сахара, который усиливает похмелье и вздутие. Об этом диетолог Ручи Бхувания Лохия рассказала изданию Daily Mail.

Эксперт отмечает, что в одной стандартной порции джина содержится около 50 килокалорий, в бокале красного или белого вина — примерно 130 килокалорий, а в кружке пива — от 200 до 300.

«Слабоалкогольные напитки обычно содержат больше сахара, который усиливает похмельный синдром. Именно поэтому джин и другой крепкий алкоголь нередко оказывается более безопасным для организма, особенно если речь идет о риске вздутия живота и скрытого перепотребления жидких калорий», — поясняет Лохия.

Ранее исследования показали, что сладкие алкогольные напитки эффективнее других повышают уровень сахара в крови. Организм выделяет больше инсулина, чтобы снизить этот уровень, однако спустя некоторое время концентрация глюкозы опускается ниже нормы. Так кипогликемия усиливает слабость, головную боль, дрожь, раздражительность после осле употребления алкоголя.

Диетолог подчеркивает, что не призывает употреблять спиртное — специалист отмечает, что ни один вид алкоголя нельзя назвать безвредным.

«Однако замена пяти кружек пива на стакан джин-тоника может быть более взвешенныс решением», — заключила эксперт.

