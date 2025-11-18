ЕС заверил, что у белорусов будет многократный шенген 1 18.11.2025, 15:49

Брюссель не собирается его отменять.

Евросоюз не планирует отменять многократные шенгенские визы для белорусов, как это было сделано для россиян. Об этом корреспондентке Deutsche Welle на брифинге в Брюсселе заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

По его словам, дискуссия о том, какие еще ограничительные меры ввести в отношении Беларуси, идет постоянно. Но «в настоящее время никаких решений по санкциям или визовым ограничениям в отношении белорусов не готовится».

7 ноября Еврокомиссия запретила выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ. С 10 ноября россиянам выдают только визы для однократного въезда с коротким сроком действия. Необходимость ограничений обосновали агрессивной войной РФ в Украине и гибридными действиями России, которые угрожают безопасности и общественному порядку ЕС, ответили в МИД Германии на запрос Deutsche Welle.

