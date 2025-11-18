закрыть
ЕС заверил, что у белорусов будет многократный шенген

1
  • 18.11.2025, 15:49
ЕС заверил, что у белорусов будет многократный шенген

Брюссель не собирается его отменять.

Евросоюз не планирует отменять многократные шенгенские визы для белорусов, как это было сделано для россиян. Об этом корреспондентке Deutsche Welle на брифинге в Брюсселе заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

По его словам, дискуссия о том, какие еще ограничительные меры ввести в отношении Беларуси, идет постоянно. Но «в настоящее время никаких решений по санкциям или визовым ограничениям в отношении белорусов не готовится».

7 ноября Еврокомиссия запретила выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ. С 10 ноября россиянам выдают только визы для однократного въезда с коротким сроком действия. Необходимость ограничений обосновали агрессивной войной РФ в Украине и гибридными действиями России, которые угрожают безопасности и общественному порядку ЕС, ответили в МИД Германии на запрос Deutsche Welle.

