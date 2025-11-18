Синоптики рассказали, ждать ли снегопад в Беларуси в ближайшие дни 18.11.2025, 21:21

2,860

Осень уступает место зиме.

Существенное похолодание и первый снег напомнили белорусам о грядущей зиме, а ждать ли снегопад БелТА рассказали синоптики.

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич объяснила, что 18 ноября «территория Беларуси оказалась в холодной тыловой части циклона, который сместился на европейскую территорию России».

Таким образом, в Беларусь начал поступать холодный воздух с северо-запада Европы. В результате температура понизилась, прошел дождь и мокрый снег. Марина Грицкевич сказала, что в ночь на среду, 19 ноября, будет без осадков, а днем могут пройти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В Минске ожидается от 1 до 3 ниже нуля, а днем 1-3 градуса тепла.

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета уточнила, что сильного снега в ближайшее время не ожидается:

- Будут идти осадки в виде дождя, мокрого снега - от небольших до умеренных.

