закрыть
19 ноября 2025, среда, 0:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска в середине ноября пошла в лес и вернулась с корзиной лисичек

  • 18.11.2025, 21:40
  • 1,774
Белоруска в середине ноября пошла в лес и вернулась с корзиной лисичек

Видеофакт.

До начала зимы остается меньше двух недель, но сезон «тихой охоты» в стране не прекращается. В этом году он необычно продолжительный — даже в середине ноября люди возвращаются из леса с полными корзинами, заметила Tochka.by.

Женщина из Мяделя в тиктоке рассказала, что нашла настоящие лисички, хотя это грибы, которые обычно собирают летом. По ее словам, все они были подморожены.

@senbernar_ya

♬ оригинальный звук - Ленка путешественница

Пользователи в комментариях спорили о вкусе таких грибов: одни считают, что подмерзшие становятся горькими и «резиновыми», но еще одна блогерша ответила, что ничего горького не чувствовала и грибы были вкусными.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников