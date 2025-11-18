Белоруска в середине ноября пошла в лес и вернулась с корзиной лисичек 18.11.2025, 21:40

1,774

Видеофакт.

До начала зимы остается меньше двух недель, но сезон «тихой охоты» в стране не прекращается. В этом году он необычно продолжительный — даже в середине ноября люди возвращаются из леса с полными корзинами, заметила Tochka.by.

Женщина из Мяделя в тиктоке рассказала, что нашла настоящие лисички, хотя это грибы, которые обычно собирают летом. По ее словам, все они были подморожены.

@senbernar_ya ♬ оригинальный звук - Ленка путешественница

Пользователи в комментариях спорили о вкусе таких грибов: одни считают, что подмерзшие становятся горькими и «резиновыми», но еще одна блогерша ответила, что ничего горького не чувствовала и грибы были вкусными.

