Белоруска в середине ноября пошла в лес и вернулась с корзиной лисичек
- 18.11.2025, 21:40
Видеофакт.
До начала зимы остается меньше двух недель, но сезон «тихой охоты» в стране не прекращается. В этом году он необычно продолжительный — даже в середине ноября люди возвращаются из леса с полными корзинами, заметила Tochka.by.
Женщина из Мяделя в тиктоке рассказала, что нашла настоящие лисички, хотя это грибы, которые обычно собирают летом. По ее словам, все они были подморожены.
Пользователи в комментариях спорили о вкусе таких грибов: одни считают, что подмерзшие становятся горькими и «резиновыми», но еще одна блогерша ответила, что ничего горького не чувствовала и грибы были вкусными.