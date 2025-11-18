В каких сферах в Беларуси работает больше всего пенсионеров? 5 18.11.2025, 22:07

5,576

В стране насчитывается 2,2 миллиона людей пенсионного возраста.

Министерство труда оценило, сколько людей работает после выхода на пенсию. Эти данные ведомство разослало в различные госорганы в конце октября. Документ оказался в распоряжении «Зеркала»

На начало 2025 года в Беларуси насчитывалось 2,2 млн людей пенсионного возраста (58 лет для женщин и 63 года для мужчин). В письме Минтруда говорится, что на 1 января больше 447 тысяч из них продолжали работать.

Больше всего пенсионеров в сфере образования 45 тысяч специалистов с дипломом вуза, из них в школах - 17 тысяч человек.

Без малого 40 тысяч — это «работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности».

Почти 24 тысячи человек старше трудоспособного возраста продолжают осуществлять «индивидуальный уход», отмечается в документе. В эту категорию входят и помощники воспитателей в детских садах, и помощники по уходу, и сиделки. Причем наибольшая часть — те, кто предоставляет индивидуальный уход пациентам в больницах и центрах соцобслуживания. Таких сотрудников — 17,8 тысячи человек.

Немало пенсионеров и в медицине. Больше всего специалистов со средним специальным образованием (медсестры, фельдшеры, акушерки и лаборанты) — 21 тысяча человек.

Часто продолжают трудиться на пенсии водители и машинисты. Таких на рынке труда 20 тысяч, а 7,5 тысяч из них — водители грузовых автомобилей.

Более 20 тысяч человек старше трудоспособного возраста заняты в области науки, техники и технологии. Из них14 тысяч — различного рода инженеры (исключая электротехников).

Около 18 тысяч белорусов на пенсии - это операторы, аппаратчики, машинисты и другие рабочие по обслуживанию промышленного оборудования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com