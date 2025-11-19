«Выбежала босиком, наша квартира в дыму» 4 19.11.2025, 14:38

Фото: suspilne.media

Жители Тернополя рассказали о российской атаке.

В Тернополе 19 ноября 2025 года российская ракета разрушила несколько многоэтажек в городе. По предварительным данным, погибли по меньшей мере десять человек, еще десятки получили ранения.

На местах событий продолжаются спасательные операции. Местные жители рассказали о последствиях вражеской атаки.

В частности, ракета попала в дом на улице Стуса, 8 между шестым и восьмым этажом. Жители описывают страшные сцены: в некоторых квартирах на момент взрыва были дети, часть людей не успела эвакуироваться.

Жительница одной из квартир рассказала, что ее дом был разрушен. На пятом этаже были дети.

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Жительница Ростислава Парий дома №31 на улице 15 Апреля, которая живет на первом этаже вместе с мужем и двумя внуками, вспомнила момент взрыва.

«Когда услышали взрывы, все выскочили через окно. Наша квартира вся в дыму, наверное сгорела, не знаем. Я босиком выбежала. Со мной двое внуков живет и муж», – сказала женщина.

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Стоит отметить, что взрывы в Тернополе начались около 6:40 утра. После этого в течение примерно 20 минут в разных районах областного центра прогремело не менее 5 мощных взрывов. Мониторинговые каналы сообщали, что на город идет атака крылатыми ракетами.

