закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Выбежала босиком, наша квартира в дыму»

4
  • 19.11.2025, 14:38
  • 3,824
«Выбежала босиком, наша квартира в дыму»
Фото: suspilne.media

Жители Тернополя рассказали о российской атаке.

В Тернополе 19 ноября 2025 года российская ракета разрушила несколько многоэтажек в городе. По предварительным данным, погибли по меньшей мере десять человек, еще десятки получили ранения.

На местах событий продолжаются спасательные операции. Местные жители рассказали о последствиях вражеской атаки.

В частности, ракета попала в дом на улице Стуса, 8 между шестым и восьмым этажом. Жители описывают страшные сцены: в некоторых квартирах на момент взрыва были дети, часть людей не успела эвакуироваться.

Жительница одной из квартир рассказала, что ее дом был разрушен. На пятом этаже были дети.

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

Жительница Ростислава Парий дома №31 на улице 15 Апреля, которая живет на первом этаже вместе с мужем и двумя внуками, вспомнила момент взрыва.

«Когда услышали взрывы, все выскочили через окно. Наша квартира вся в дыму, наверное сгорела, не знаем. Я босиком выбежала. Со мной двое внуков живет и муж», – сказала женщина.

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

Стоит отметить, что взрывы в Тернополе начались около 6:40 утра. После этого в течение примерно 20 минут в разных районах областного центра прогремело не менее 5 мощных взрывов. Мониторинговые каналы сообщали, что на город идет атака крылатыми ракетами.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип