«Выбежала босиком, наша квартира в дыму»4
- 19.11.2025, 14:38
- 3,824
Жители Тернополя рассказали о российской атаке.
В Тернополе 19 ноября 2025 года российская ракета разрушила несколько многоэтажек в городе. По предварительным данным, погибли по меньшей мере десять человек, еще десятки получили ранения.
На местах событий продолжаются спасательные операции. Местные жители рассказали о последствиях вражеской атаки.
В частности, ракета попала в дом на улице Стуса, 8 между шестым и восьмым этажом. Жители описывают страшные сцены: в некоторых квартирах на момент взрыва были дети, часть людей не успела эвакуироваться.
Жительница одной из квартир рассказала, что ее дом был разрушен. На пятом этаже были дети.
Жительница Ростислава Парий дома №31 на улице 15 Апреля, которая живет на первом этаже вместе с мужем и двумя внуками, вспомнила момент взрыва.
«Когда услышали взрывы, все выскочили через окно. Наша квартира вся в дыму, наверное сгорела, не знаем. Я босиком выбежала. Со мной двое внуков живет и муж», – сказала женщина.
Стоит отметить, что взрывы в Тернополе начались около 6:40 утра. После этого в течение примерно 20 минут в разных районах областного центра прогремело не менее 5 мощных взрывов. Мониторинговые каналы сообщали, что на город идет атака крылатыми ракетами.