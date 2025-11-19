Япония поставила США первую партию ракет Patriot 2 19.11.2025, 19:15

Они произведены по американской лицензии.

Япония впервые экспортировала в США зенитные ракеты Patriot, произведенные по американской лицензии и стоящие на вооружении воздушных сил самообороны. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечается, Вашингтон обратился к Токио с просьбой о поставке зенитных ракет Patriot на фоне нехватки, вызванной поддержкой Украины. В свою очередь в министерстве обороны Японии заявили агентству, что произведенные в стране ракеты будут использоваться подразделениями вооруженных сил США, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, и не будут передаваться третьим странам. Количество переданных изделий не раскрывается, при этом известно, что передача партии ракет была завершена в середине ноября.

19 ноября США одобрили потенциальную продажу оборудования для технического обслуживания ЗРК Patriot Киеву. Как пояснили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающем за экспорт военной техники и оружия по межправительственным контрактам, Киев уже обращался к Вашингтону с запросом на техническое обслуживание данных систем.

