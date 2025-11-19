Лукашенко поручил Совбезу принять меры, если Литва откроет границу 6 19.11.2025, 20:05

13,614

Диктатор провел совещание.

По поручению Александра Лукашенко Советом безопасности 19 ноября было проведено межведомственное совещание из-за ожидаемого открытия Литвой границы.

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович обратил внимание на появившиеся в СМИ сообщения о том, что правительство Литвы намерено открыть погранпункты на границе с Беларусью с 20 ноября. Однако он указал также и на непоследовательные, неконструктивные шаги литовского правительства и на то, что белорусская сторона следит за ситуацией и держит ее на постоянном контроле. Кроме того, отметил, что Литва не уведомляла Беларусь об открытии границы.

– Никаких официальных уведомлений ни о закрытии пунктов пропуска, ни об открытии, как этого требуют международные договоры, на сегодняшний день не поступало, - подчеркнул Александр Вольфович.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com