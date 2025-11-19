Ученые: Земля наклоняется по вине человека

Ученые: Земля наклоняется по вине человека8
- 19.11.2025, 20:19
Откачка грунтовых вод может способствовать смещению оси планеты.
Международная команда исследователей под руководством корейских ученых заявила, что чрезмерная откачка грунтовых вод может способствовать смещению оси Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters (GRL).
По данным ученых, с 1993 по 2010 год из земли было извлечено около 2150 гигатонн воды, большая часть которой затем оказалась в океанах. По расчетам исследователей, это привело к подъему уровня воды на шесть миллиметров, что соответствует смещению планетной оси примерно на 86,5 сантиметра.
Механизм объясняется принципом сохранения момента импульса: перераспределение массы на планете может изменять характер ее вращения. Ранее смещение оси связывали в основном с таянием ледников, теперь же ученые обращают внимание и на движение грунтовых вод.