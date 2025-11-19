закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Земля наклоняется по вине человека

8
  • 19.11.2025, 20:19
  • 4,630
Ученые: Земля наклоняется по вине человека

Откачка грунтовых вод может способствовать смещению оси планеты.

Международная команда исследователей под руководством корейских ученых заявила, что чрезмерная откачка грунтовых вод может способствовать смещению оси Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

По данным ученых, с 1993 по 2010 год из земли было извлечено около 2150 гигатонн воды, большая часть которой затем оказалась в океанах. По расчетам исследователей, это привело к подъему уровня воды на шесть миллиметров, что соответствует смещению планетной оси примерно на 86,5 сантиметра.

Механизм объясняется принципом сохранения момента импульса: перераспределение массы на планете может изменять характер ее вращения. Ранее смещение оси связывали в основном с таянием ледников, теперь же ученые обращают внимание и на движение грунтовых вод.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип