Ученые: Земля наклоняется по вине человека 8 19.11.2025, 20:19

4,630

Откачка грунтовых вод может способствовать смещению оси планеты.

Международная команда исследователей под руководством корейских ученых заявила, что чрезмерная откачка грунтовых вод может способствовать смещению оси Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

По данным ученых, с 1993 по 2010 год из земли было извлечено около 2150 гигатонн воды, большая часть которой затем оказалась в океанах. По расчетам исследователей, это привело к подъему уровня воды на шесть миллиметров, что соответствует смещению планетной оси примерно на 86,5 сантиметра.

Механизм объясняется принципом сохранения момента импульса: перераспределение массы на планете может изменять характер ее вращения. Ранее смещение оси связывали в основном с таянием ледников, теперь же ученые обращают внимание и на движение грунтовых вод.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com