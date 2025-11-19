закрыть
Беларусь получила от Литвы подтверждение открытия границы с 20 ноября

4
  • 19.11.2025, 20:37
  • 2,000
Беларусь получила от Литвы подтверждение открытия границы с 20 ноября

Теперь официально.

Получено официальное уведомление литовской стороны об открытии двух пунктов пропуска на границе с 20 ноября, сообщил Госпогранкомитет. Белорусские пограничники уже готовы к этому событию.

«В четверг, 20 ноября, с 1.00 по минскому времени власти Литвы планируют открыть пункты пропуска „Каменный Лог — Мядининкай“ и „Бенякони — Шальчининкай“. Официальное уведомление от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вечером 19 ноября поступило в Госпогранкомитет по линии погранпредставительской деятельности», — сообщили в ГПК.

Белорусские пограничники готовы к возобновлению работы на белорусско-литовском участке границы.

Напомним, несколькими часами ранее на межведомственном совещании в госсекретариате белорусского Совета безопасности обсуждали «актуальную ситуацию на белорусско-литовской границе в связи с ожидаемым открытием Литвой пунктов пропуска». Заявлялось, что Вильнюс официально не уведомил Минск об открытии границы.

Кабинет министров Литвы на заседании 19 ноября принял решение открыть раньше запланированного срока два пункта пропуска на границе с Беларусью.

