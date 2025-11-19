закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус незаконно убил бурого медведя

10
  • 19.11.2025, 22:05
  • 8,814
Белорус незаконно убил бурого медведя

Мужчину ждет суд.

Жителя Витебска будут судить за убийство бурого медведя в Бешенковичском районе, сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Охота на это животное запрещена, что предусмотрено соответствующими постановлениями Минприроды и указом №112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства».

Зверь официально признан в Беларуси редким видом и включен в Красную книгу.

Незаконные охота и добыча особи бурого медведя, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, инкриминированы 29-летнему витеблянину.

Дикое животное было застрелено в мае 2025 года в лесном массиве возле деревни Высокая Гора из зарегистрированного карабина с тепловизионным прицелом.

Тушу зверя обнаружили местные жители. Они и сообщили о находке, благодаря чему правоохранители смогли быстро выйти на след возможного браконьера.

Окружающей среде причинен ущерб в особо крупном размере. Его оценили в Br43 500.

В сумму входят взыскание Br42 000 за вред окружающей среде и стоимость незаконно добытого медведя – Br1500.

Прокуратура пришла к выводу, что обвинение обосновано. Уголовное дело направлено в суд.

Избранную ранее в отношении охотника меру пресечения прокурор оставил без изменения – залог.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип