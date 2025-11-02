Трамп: Если мы атакуем, это будет быстро и жестоко 2.11.2025, 8:37

5,858

Дональд Трамп

Президент США пригрозил Нигерии войной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут совершить военное вторжение в Нигерию. Если это случится, то атака будет быстрой и жестокой.

Об этом Трамп написал в Truth Social.

По словам Трампа, если правительство Нигерии «продолжит допускать убийства христиан», тогда США немедленно прекратят помощь и поддержку, также могут предпринять и другие шаги.

«Вполне возможно, (США - ред.) вторгнутся в эту теперь опозорившуюся страну с оружием в руках, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния», - говорится в посте.

Также глава Белого дома добавил, что поручает Пентагону подготовится к возможным действиям, а нигерийскому правительству посоветовал действовать быстро.

«Если мы начнем атаку, она будет быстрой, жестокой и сладкой, точно так же, как террористы-бандиты атакуют наших дорогих христиан», - резюмировал Трамп.

Напомним, днем ранее американский лидер сказал, что христианство в Нигерии находится под угрозой. По этой причине США считают ее «страной, вызывающей особую обеспокоенность».

Согласно его посту, в Нигерии убили 3100 христиан, поэтому необходимо срочно что-то предпринять.

Отметим, что христиане в Нигерии сталкиваются с одной из самых масштабных волн преследований в мире. По данным Европарламента, в период с 2019 по 2023 годы почти 17 тысяч христиан были убиты в целенаправленных нападениях, а в 2025 более 7 тысяч потери жизнь за первые семь месяцев.

