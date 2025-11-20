В Беларуси для курильщиков хотят ввести новые ограничения 22 20.11.2025, 1:02

За что смогут штрафовать.

В Беларуси готовится законопроект об ужесточении контроля за никотиносодержащей продукцией. Что может изменится для курильщиков, рассказали «Минск-Новости».

Специалисты собираются запретить рекламу электронных сигарет, наложить ограничения на их выкладку, доставку и продажу.

Впрочем, такие же меры уже несколько лет действуют и на обычные сигареты. Однако и для них законодатели придумали новации.

Будет расширен список общественных мест, где курение будет запрещено. Например, на крыльце многоквартирного дома или общежития. Запрет касается всех никотиносодержащих веществ.

Отдельно специалисты отмечают, что «электронками» в основном пользуются люди в возрасте от 18 до 29 лет. Но и совершеннолетних вейперов тоже хватает.

Кроме того, по данным масштабного исследования, проведенного в школах Беларуси в 2020 году, 15% учащихся в возрасте 13–15 лет балуются электронными системами курения, причем девочки чаще, чем мальчики.

