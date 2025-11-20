закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси для курильщиков хотят ввести новые ограничения

22
  • 20.11.2025, 1:02
  • 15,412
В Беларуси для курильщиков хотят ввести новые ограничения

За что смогут штрафовать.

В Беларуси готовится законопроект об ужесточении контроля за никотиносодержащей продукцией. Что может изменится для курильщиков, рассказали «Минск-Новости».

Специалисты собираются запретить рекламу электронных сигарет, наложить ограничения на их выкладку, доставку и продажу.

Впрочем, такие же меры уже несколько лет действуют и на обычные сигареты. Однако и для них законодатели придумали новации.

Будет расширен список общественных мест, где курение будет запрещено. Например, на крыльце многоквартирного дома или общежития. Запрет касается всех никотиносодержащих веществ.

Отдельно специалисты отмечают, что «электронками» в основном пользуются люди в возрасте от 18 до 29 лет. Но и совершеннолетних вейперов тоже хватает.

Кроме того, по данным масштабного исследования, проведенного в школах Беларуси в 2020 году, 15% учащихся в возрасте 13–15 лет балуются электронными системами курения, причем девочки чаще, чем мальчики.

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип