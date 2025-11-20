Между кремлевскими кланами началась война без правил

Между кремлевскими кланами началась война без правил4
- 20.11.2025, 12:55
Власть превращается в арену разрастающихся конфликтов.
Четвёртый год полномасштабной войны с Украиной привёл к разрушению привычных механизмов управления в России: силовые ведомства действуют автономно, а внутри власти назревает системный конфликт.
Власть превращается в арену разрастающихся конфликтов за резко сокращающиеся ресурсы, пишут «Важные истории» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и силовым ведомствам РФ.
Система, выстроенная Кремлём за два десятилетия, распадается на автономные группы интересов, которые действуют без оглядки на центр и вступают в прямое столкновение друг с другом. Один из источников говорит, что ресурсы стремительно сокращаются, а борьба за них стала системной и всеохватывающей.
По его словам, никакая лояльность и никакие связи больше ничего не гарантируют.
Это состояние характеризуется исчезновением прежних неформальных договорённостей и утратой базовых «правил игры», которые раньше удерживали элиту в управляемых рамках.
По словам источников, представители силовых ведомств перестали согласовывать свои действия с правительством и внутреннеполитическим блоком администрации Путина. Сейчас они действуют автономно, руководствуясь собственными интересами.
Офицеры ФСБ также говорят о внутреннем развороте репрессивного аппарата. Один из действующих сотрудников признал, что вся техника и ресурсы перенаправлены на прослушку правительства, региональных администраций и других ведомств.
Инструмент «иноагента», годами использовавшийся для давления на оппозицию и независимых активистов, перестал быть централизованным инструментом АП. По словам источников, маркировку теперь раздают без координации с Кремлём — под неё попадают владельцы крупного бизнеса и даже проправительственные спикеры.
В эпицентре скрытой борьбы оказался и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко, с 2016 года отвечающий за внутреннюю политику. Источники утверждают, что силовики нередко проводят задержания чиновников даже из числа его назначенцев, не уведомляя АП заранее.
В спецслужбах считают, что напряжение вокруг Кириенко обусловлено и его тесной связью с Юрием Ковальчуком, акционером банка «Россия», которого в элитных кругах называют вторым человеком в стране после Путина.
Для силовых ведомств Ковальчук остаётся политическим конкурентом, и война только усилила противоречия межклановых групп. По словам источников, чем дольше длится российская война против Украины и чем сильнее она оказывает влияние на экономику РФ, тем острее становятся конфликты между кланами.