Мерц: Украина получит ракеты дальнего радиуса действия

20.11.2025, 9:15

5,100

Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Канцлер Германии заинтриговал новым заявлением.

Украина получит ракеты дальнего радиуса действия. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, состоявшейся в Берлине.

«В течение нескольких месяцев мы интенсивно работаем с правительством Украины над реализацией проектов по ракетам дальнего радиуса действия, как мы это технически называем. Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения», — приводит Anadolu Ajansi.

Детали относительно количества ракет и сроков их предоставления он не уточнил. Канцлер также не стал отвечать на вопрос о предыдущем нежелании Германии поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus. Такой подход он назвал тактикой для усиления давления на Россию.

«Мы договорились, что больше не будем публично обсуждать детали, поскольку считаем, что определённая неоднозначность необходима, особенно для российской стороны, относительно объёма нашей военной поддержки в этой сфере. Я могу лишь сказать, что мы делаем всё возможное, чтобы оснастить украинскую армию системами вооружения, имеющими соответствующую дальность действия. И это будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы, если потребуется, вплоть до производства таких систем вооружения в самой Украине», — заявил Мерц.

