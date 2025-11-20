Глава ГУР рассказал о высадке украинского десанта в Покровске 20.11.2025, 13:43

Кирилл Буданов

Буданов раскрыл детали дерзкой операции.

Высадка десанта с вертолетов в Покровске Донецкой области была единственной возможностью для удержания города – это дало время подтянуть основные силы, после чего российские оккупанты перестали говорить о взятии города под свой контроль. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «24 каналу», опубликованном 19 ноября в YouTube.

«Максимально тяжелая ситуация с Покровском и вокруг него, но вместе с тем как-то еще держимся. [...] Почему нужна была тогда та операция именно в таком исполнении? Потому что ситуация максимально была напряжена и обострена», – рассказал Буданов.

Глава разведки добавил, что российские оккупанты, в том числе начальник Генштаба страны-агрессора РФ Валерий Герасимов, на тот момент докладывали о взятии Покровска.

«Ничего другого не сработало бы. То, что мы сделали, мы смогли выиграть драгоценное время для того, чтобы основные подразделения Вооруженных сил смогли спокойно, ну, насколько это возможно, подойти к городу на усиление, скажем так. После этого все сразу в России перестали говорить, что город взят. Начали говорить о том, что есть продвижение, есть успех, идет много боев, но отошли от того, что все», – сообщил он.

Буданов подчеркнул, что подразделения специального назначения Главного управления разведки всегда были во всех кровавых, горячих точках.

«Сюда люди идут добровольно – их никто не загоняет. Мы отбираем их из тех, кто хочет служить именно так», – отметил глава ГУР.

Также глава разведки отметил, что он не командовал операцией по высадке десанта.

«Командовал операцией командир подразделения. Я находился рядом, помогал по мере возможностей», – объяснил он.

