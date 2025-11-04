Украинский офицер: Десант ГУР показал правду о ситуации в Покровcке 2 4.11.2025, 16:22

Фото: Генштаб ВСУ

Россияне врали?

Главное управление разведки Минобороны Украины провело дерзкую операцию в Покровске — в город были высажены подразделения спецназа, которым позже пробили наземный коридор.

Что известно об операции ГУР в Покровске? Какие детали уже можно раскрыть о действиях украинского спецназа? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, майором запаса Нацгвардии Украины Алексеем Гетьманом:

— Несколько факторов, которые мы можем проанализировать, включая здравый смысл и логику. Во-первых, россияне говорили, что ситуация вокруг Покровска полностью контролируется, что в Покровске проблемы с обеспечением гарнизонов, что контролируются полностью все дороги и воздушное пространство.

Насколько это соответствует правде? Два вертолета Black Hawk пролетели и высадили десант. Каким образом все может контролироваться, если не два дрона, а два вертолета пролетели, высадили десант и улетели обратно? Это первый факт.

Следующий факт — то, что нашим спецподразделениям удалось пробить коридор. Россияне говорили, что там находится 11 тысяч, в другом месте — 20 тысяч, а дальше на этом направлении фронта — 170 тысяч российских войск, почти четверть всех российских войск, которые находятся на линии фронта, которая составляет 1 245 километров. Территория, где высадились наши десантники, как бы контролировалась российскими вооруженными силами. Простой вопрос: как могут 12 человек пробить коридор, который держит как минимум 11 тысяч?

Можно сделать простой логический вывод. Так ли россияне держат территорию, о которой говорят? Так ли они контролируют полностью всю логистику, о которой они говорят? Давайте сделаем вывод самостоятельно. Не будем утверждать, что они говорят неправду. Это их правда. Но только два вертолета прилетело, и 12 человек пробили коридор там, где якобы находится 11 тысяч.

— Севернее Покровска украинские войска проводят успешные контратаки. Какие результаты уже удалось достичь и насколько они влияют на общую ситуацию на этом направлении?

— Около 200 квадратных километров было освобождено на Добропольском направлении. Там россияне проводили довольно авантюрную операцию, когда они продвинулись на легкой технике на 10 и больше километров, но по линии фронта в ширину было не более 1 километра. Очевидно, что люди, которые продвигались, были обречены, потому что участок простреливается с обеих сторон не только дронами, но и обычным стрелковым оружием.

Естественно, что-то привезти для тех людей, которые продвинулись на те 10 километров, практически невозможно. Ну как подвезешь, если надо ехать 10 километров по участку, который с обеих сторон фронта простреливается даже автоматами, не говоря уже о дронах и прочем. Очевидно — никак.

Второй вопрос: сколько могли привезти с собой оружия и патронов те люди, которые проехали? Ящик, если влез в мотоцикл, а скорее всего это был «цинк». То есть около 1 000 патронов.

Это хватит на несколько часов, ну даже на один день боя этого не хватит. Поэтому очень быстро у тех россиян, которые продвинулись и закрепились, начали иссякать боеприпасы.

Как закрепились, так мы их там и открепили. Туда направили корпус «Азов», очень мотивированные военнослужащие. И достаточно быстро произошла зачистка, насколько это было необходимо. Никто не стал ждать каких-то дедлайнов. Все было сделано так, как было возможно, с минимальными потерями.

Большое количество россиян было взято в плен и уничтожено. И освобождено порядка 200 квадратных километров.

Как недавно сказал, по-моему, президент Зеленский, у нас есть информация о том, что россияне концентрируются и готовят контрнаступление именно на этом направлении, чтобы вернуть те позиции, которые были у них потеряны. Естественно, россияне рассказывают, что они все очень быстро решат и добьются каких-то феноменальных успехов.

Дело же не в том, что россияне говорят, слушать их всерьез — значит не уважать себя. Просто когда человек или люди хвалятся будущими победами, это выглядит, простите за слово, немного по-жлобски. Есть даже пословица: не хвастайся будущими победами — это выглядит не очень красиво.

А россияне это делают постоянно. У них то «суперракета», то «суперторпеда», то «суперуспехи» будут. А потом, когда этого не происходит, давайте вспомним, что говорил Путин Трампу накануне встречи в Аляске: что за 60 дней они решат практически все вопросы «специальной военной операции». Хочу напомнить, что 60 дней, про которые пафосно говорил Путин Трампу, закончились 2 сентября. Потом был следующий дедлайн — 15 октября: захватить Покровск, Мирноград и Константиновку. И это был такой крайний срок.

Еще не получилось. Следующий крайний срок — середина ноября. И опять же пафосные разговоры россиян о том, что к середине ноября они уже точно все решат и всех победят. Но нельзя так заранее утверждать. Мы не должны опускаться до уровня россиян и говорить, что мы обязательно всех перебьем и у них ничего не получится.

За полтора года россиянам не удалось ни окружить, ни захватить Покровск. Почему им это должно удаться в ближайшие полторы недели, не совсем ясно. Полтора года не получалось, но за полторы недели, по их мнению, обязательно получится — вот такая логика россиян.

