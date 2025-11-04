Десант ГУР в Покровске: к спецназовцам пробили наземный коридор
- 4.11.2025, 9:35
Операцией руководит лично Буданов.
В Покровске Донецкой области продолжается спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).
Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в ГУР, публикуя также фото главы украинской разведки Кирилла Буданова, который руководит операцией.
Отмечается, что силами Спецподразделения «Тимура» продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города. Идут бои с российскими захватчиками.
«После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения», — говорится в сообщении ГУР.
Разведчики отметили, что продолжается боевая работа, целью которой является ликвидация попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР.
«Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины», — добавили в разведке.
Детали операции не раскрываются.