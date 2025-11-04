закрыть
4 ноября 2025, вторник, 9:43
Десант ГУР в Покровске: к спецназовцам пробили наземный коридор

  • 4.11.2025, 9:35
Десант ГУР в Покровске: к спецназовцам пробили наземный коридор

Операцией руководит лично Буданов.

В Покровске Донецкой области продолжается спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в ГУР, публикуя также фото главы украинской разведки Кирилла Буданова, который руководит операцией.

Отмечается, что силами Спецподразделения «Тимура» продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города. Идут бои с российскими захватчиками.

«После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения», — говорится в сообщении ГУР.

Разведчики отметили, что продолжается боевая работа, целью которой является ликвидация попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР.

«Боевые задачи в секторе выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины», — добавили в разведке.

Детали операции не раскрываются.

