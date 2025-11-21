Быстрой сделки не будет: сколько могут длиться переговоры Киева и Москвы 1 21.11.2025, 19:05

1,306

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Сегодня стороны в начале переговоров, а не в их финальной стадии.

Чтобы довести «мирный» план США до того формата, на который согласится Украина, понадобятся месяцы кропотливых переговоров, рассказывает WP источник, ознакомленный с документом. По его словам, даже если бы президент Украины Владимир Зеленский хотел подписать эту договоренность, «он не может, потому что для этого нет политических оснований».

По словам собеседника, очевидно, что американское мирное предложение — это пророссийское соглашение, «написанное Дмитриевым и Уиткоффом».

«Это очень похоже на соглашение о полезных ископаемых... Мы модифицировали его в течение трех месяцев, — рассказывает собеседник. — Но это соглашение между США, Украиной, Россией и Европой, поэтому я думаю, что это будет больше похоже на 12 месяцев на переговоры. Я думаю, что это начало мирного процесса, а не конец».

По данным FT, американцы хотят, чтобы договоренность, которую уже раскритиковал ряд западных СМИ, подписали до 27 ноября — Дня благодарения. Президент Украины Владимир Зеленский якобы готов работать над этой инициативной в ускоренном темпе. Сам он заявил, что обсудит план с американским коллегой Дональдом Трампом.

