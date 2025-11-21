В США первый комикс о Супермене продали за рекордные $9 млн 21.11.2025, 19:45

Комикс был издан в 1939 году.

На аукционе Heritage Auctions в США был продан за $9,12 млн оригинальный экземпляр первого издания комикса о Супермене — «Супермен № 1» 1939 года, стоивший когда-то всего $0,1, сообщает NBC News. Таким образом был побит предыдущий рекорд, установленный в 2024 году: тогда первый номер Action Comics 1938 года ушел с молотка за $6 млн.

По словам организаторов торгов, новый рекорд стал возможен благодаря практически идеальному состоянию лота — на 9 из 10 баллов. Комикс сохранился несмотря на то, что многие десятилетия пролежал в картонной коробке под стопкой старых газет. Его случайно нашли трое братьев из Северной Калифорнии, разбирая вещи покойной матери.

Как отмечает телеканал, проданный на аукционе лот имеет огромное значение в истории поп-культуры: супергерой, придуманный писателем Джерри Сигелом и художником Джо Шустером, впервые появился в отдельном выпуске.

