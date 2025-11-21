В Бресте скандал с «Яндекс Такси»: водитель высадил ребенка в непогоду на темной улице 9 21.11.2025, 21:21

4,488

Служба поддержки никак не среагировала.

Все началось с того, что родители привезли сына на массаж к специалисту, и так как окончания сеанса надо было ожидать долго, уехали домой. А по его завершении вызвали для мальчика такси, чтобы он мог вернуться. Однако дальнейшие события развивались совсем не так, как ожидалось, рассказывает «Виртуальный Брест».

Массажист посадил ребенка в вызванное отцом такси и ушел. Как выяснилось позже, через некоторое время водитель начал интересоваться у маленького пассажира, есть ли у него деньги для оплаты поездки или телефон. Услышав, что нет ни того, ни другого, водитель категорически отказался продолжить поездку, просто высадил ребенка посреди улицы поздно вечером под дождем и, отменив заказ, уехал.

Когда отец увидел, что заказ отменен, сразу попытался дозвониться до водителя, но тот грубо повел себя — сообщив, что уже высадил ребенка, сразу положил трубку.

Родители обратились в милицию. По камерам наблюдения выяснили, что мальчик пошел в противоположную от дома сторону и укрылся от дождя на пустой остановке.

Спустя полтора-два часа, ребенка нашли живым и здоровым, но остается вопрос: что бы произошло, если бы не было этих счастливых обстоятельств?

«Проигнорировали уязвимость клиента»

Как отмечает издание, вместо того чтобы позаботиться о безопасности пассажира, водитель оставил его на улице, проигнорировав его уязвимость. Хотя решить волнующий таксиста вопрос с оплатой, можно было довольно просто. Например, через приложение связаться с отцом мальчика, который и сделал заказ — это предусмотрено в программе. Еще вариант — попросить у ребенка номер телефона одного из родителей и позвонить.

Проигнорировала инцидент и служба поддержки Яндекс Такси (Яндекс Go) — на вопросы отвечали только боты, а живой сотрудник так и не подключился.

Компаниям такси следует пересмотреть свои процедуры работы с клиентами, усилить контроль за водителями и улучшить качество обслуживания с помощью реальных сотрудников, а не автоматических ответов. Родителям же стоит быть особенно внимательными, проверяя, что с их детьми все в порядке, и всегда быть на связи, резюмирует издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com